20-летняя девушка с седьмым размером груди уменьшила бюст: фото до и после

Ее грудь свисала до живота.
20-летняя девушка из Шотландии рассказала, как операция по уменьшению груди изменила ее жизнь.
У Фиби Хоуи был седьмой размер бюста. Кстати, размер одежды девушки – XS. Еще в детстве ей приходилось носить два бюстгальтера для дополнительной поддержки груди.
"Большая грудь просто все испортила. Все мои подруги одевали на вечеринки красивые платья и топы, но я прикрывалась мешковатой одеждой, джемперами и куртками", — передает ее слова Caters News Agency.
Когда прелести достигли живота, Хоуи в июне в 2022 году отправилась в Турцию на операцию.
Из-за того, что грудь была не только большая, но и обвисшая, ей пришлось также делать подтяжку. За услугу девушка заплатила 4600 долларов.
Хотя ее друзья и семья переживали из-за операции, Фиби говорит, что процедура кардинально изменила ее жизнь. Теперь размер ее груди – четвертый.
Девушка призналась, что сейчас с радостью ходит по дому голышом после того, как с ее тела забрали немалый вес.
"Меня переполняли эмоции и мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к моему новому телу. Мне также подняли ареолы из-за того, что раньше у меня была низкая грудь и они были направлены вниз", — сказала она.
Фиби добавила, что сейчас чувствует себя гораздо более уверенной в себе. Ей больше не приходится носить около четырех слоев одежды, чтобы прикрыться. Девушка уже не может дождаться лета, чтобы носить милые платья и топы.
Также она радуется, что может бегать со своей собакой, чего раньше никогда не делала.
Напомним, американка, известная в Сети как WoodBunny, произвела фурор видео, как работает за плотничным станком. Девушка публикует ролики, где предстает в бикини, демонстрируя ошеломляющую фигуру.
Читайте также: