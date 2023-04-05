20-летняя девушка с седьмым размером груди уменьшила бюст: фото до и после

20-летняя девушка из Шотландии рассказала, как операция по уменьшению груди изменила ее жизнь.

У Фиби Хоуи был седьмой размер бюста. Кстати, размер одежды девушки – XS. Еще в детстве ей приходилось носить два бюстгальтера для дополнительной поддержки груди.

Фото: catersnews.com

"Большая грудь просто все испортила. Все мои подруги одевали на вечеринки красивые платья и топы, но я прикрывалась мешковатой одеждой, джемперами и куртками", — передает ее слова Caters News Agency.

Фото: catersnews.com

Когда прелести достигли живота, Хоуи в июне в 2022 году отправилась в Турцию на операцию.

Фото: catersnews.com

Из-за того, что грудь была не только большая, но и обвисшая, ей пришлось также делать подтяжку. За услугу девушка заплатила 4600 долларов.

Фото: catersnews.com

Хотя ее друзья и семья переживали из-за операции, Фиби говорит, что процедура кардинально изменила ее жизнь. Теперь размер ее груди – четвертый.

Фото: catersnews.com

Девушка призналась, что сейчас с радостью ходит по дому голышом после того, как с ее тела забрали немалый вес.

"Меня переполняли эмоции и мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к моему новому телу. Мне также подняли ареолы из-за того, что раньше у меня была низкая грудь и они были направлены вниз", — сказала она.

Фото: catersnews.com

Фиби добавила, что сейчас чувствует себя гораздо более уверенной в себе. Ей больше не приходится носить около четырех слоев одежды, чтобы прикрыться. Девушка уже не может дождаться лета, чтобы носить милые платья и топы.

Также она радуется, что может бегать со своей собакой, чего раньше никогда не делала.

Напомним, американка, известная в Сети как WoodBunny, произвела фурор видео, как работает за плотничным станком. Девушка публикует ролики, где предстает в бикини, демонстрируя ошеломляющую фигуру.

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