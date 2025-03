20-летняя женщина покончила с жизнью путем эвтаназии: перед смертью исполнили ее последнее желание (фото)

Музыканты сыграли для больной 20-летней женщины перед тем, как она умерла путем эвтаназии.

Об этом пишет Need To Know.

В 2021 году Эрика Моралес осталась парализованной в возрасте 17 лет после нападения в баре. Ее ударили бутылкой по голове.

Нападение вызвало церебральную инфекцию и тяжелую травму спинного мозга, и Эрика потеряла всю свою подвижность.

Эрика выразила желание умереть путем эвтаназии после физических и эмоциональных страданий в течение многих лет после травмы.

Медицинское учреждение Emssanar EPS сначала отклонило ее просьбу, но ее семья боролась за нее, и 22 февраля она была одобрена.

Эрика Моралес / Фото: скриншот с видео

Перед смертью было исполнено ее последнее желание. Музыканты пели и играли на инструментах в клинике, а Эрика наблюдала за этим в своей постели. Она также была в окружении членов своей семьи.

Эрика умерла в субботу, 1 марта, в медицинском центре Valle de Atriz в муниципалитете Пасто, к юго-западу от Боготы, Колумбия.

С тех пор ее семья требует справедливости по отношению к нападающим. Местные СМИ сообщают, что в ходе расследования были установлены лица двух предполагаемых преступников, но в судебном процессе не было достигнуто ни одного прогресса. Семья Эрики продолжает бороться за нее после ее смерти.

