20-летняя женщина потеряла все зубы после рвоты во время беременности: "Счастливая и без них" (фото)

Мама потеряла все зубы после сильного токсикоза во время беременности, и теперь она приобрела новый вид.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

26-летняя Луиза Купер из Беркшира, Великобритания, впервые забеременела в 2017 году, когда работала няней на французском горнолыжном курорте.

Но всего через неделю она уехала домой, поскольку постоянно тошнило. Она заявила, что рвала так сильно, что у нее начали выпадать зубы.

Парикмахеру поставили диагноз Hyperemesis Gravidarum (HG) – чрезмерная тошнота и рвота через несколько месяцев после того, как она узнала, что беременна.

Луиза Купер / Фото: dailystar.co.uk

Ее старший сын, пятилетний Закари, родился в ноябре того же года, и всего через шесть месяцев ей удалили оставшиеся зубы из-за повреждений, полученных во время болезни.

"Я смирилась с тем, что у меня нет зубов. У меня есть зубные протезы, но носить их не очень удобно, поскольку они косметические. Я могу выйти из дома без зубов", — поделилась она.

Луиза Купер / Фото: dailystar.co.uk

Хотя многие женщины испытывают "утреннее недомогание" во время беременности, чрезмерная рвота встречается не так часто и может быть опасной.

Согласно NHS: "Точное количество беременных женщин неизвестно, поскольку некоторые случаи могут остаться незарегистрированными".

Луиза объяснила, что потеряла зубы из-за желудочного сока в рвоте. Высокая кислотность разрушает зуб и может повышать чувствительность десен. Но после того, как она родила, HG "исчез".

"Я потеряла свой первый зуб примерно в 16 недель. Мне сказали, что мои зубы должны быть удалены, поскольку они были очень повреждены. Я родила сына в ноябре в 2017 году, а через полгода мне удалили все зубы".

Луиза Купер с ребенком / Фото: dailystar.co.uk

Несмотря на это, у Луизы родилось еще двое детей, и во всех трех беременностях у нее были те же симптомы. Мама сказала, что не пожелает этого изнурительного состояния даже своему "злейшему врагу".

Напомним, новорожденная в два дня стала богачкой с роскошным домом и 6 млн долларов на счету. Она уже обеспечена на всю жизнь.

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