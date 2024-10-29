20-летняя женщина прекратила есть, пить и двигаться после того, как ее отругал на работе начальник

Она нуждается в напоминаниях, чтобы сходить в туалет.

Китаянка в возрасте 20 лет превратилась в "окоченелого деревянного человека" и прекратила есть, пить и двигаться после того, как его отругал на работе руководитель.

Об этом сообщает SCMP.

Женщина, которую назвали просто Ли из центральной китайской провинции Хэнань, внезапно потеряла способность реагировать и больше не могла есть, пить, двигаться или разговаривать. Выяснилось, что за месяц до этого Ли получила выговор от своего руководителя, что привело к ее продолжительному несчастью.

Ее состояние ухудшалось, ее голова зависала в воздухе, если родные убирали подушку под ней, и она нуждалась в помощи родных, чтобы напоминать ей о необходимости сходить в туалет.

Ее врач Цзя Дехуань описала пациентку как "деревянную" фигуру. Цзя объяснила, что Ли переживала кататонический ступор, симптом депрессии. Она отметила, что Ли была интровертной личностью и пыталась открыться окружающим, что в результате способствовало ухудшению ее состояния.

Как сообщается, Ли признала свою ситуацию и выразила желание отныне более эффективно управлять своим настроением.

Напомним, женщину уволили с работы из-за шутки в рабочем чате. Она рассказала, что именно написала коллегам.

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