20-летнюю женщину во время сна укусила одна из самых смертоносных змей в мире: она сделала ее фото

В Австралии женщину укусила ядовитая змея, когда она спала в своей постели.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

20-летняя пациентка была доставлена воздухом в больницу после нападения восточной коричневой змеи, второй по ядовитости в мире, в ее доме в районе Вестерн-Даунс на юго-востоке Квинсленда.

Нападение, в результате которого была укушена рука, произошло около часу ночи в пятницу, 12 января. Сначала потерпевшей оказали помощь члены семьи, прежде чем прибыли медики.

После дозы противоядия, женщина в стабильном состоянии была доставлена вертолетом в больницу Тувумба.

Молодой женщине удалось сфотографировать злоумышленницу, высунувшуюся из-под ее одеяла.

Восточная коричневая змея / Фото: RACQ Life Flight

Компания Darling Downs Health, управляющая больницей Тувумба, заявила: "Состояние пациента остается серьезным, но стабильным".

Тим Хадсон из компании Hudson Snake Catching говорит, что укусы обычно безболезненны из-за маленьких клыков змеи.

"Конечно, возможно, что люди могут быть укушены и даже не отдавать себе в этом отчета", — сказал он. "Эта змея, по всей вероятности, приползла сюда днем, когда было жарко, и я подозреваю, она могла находиться в доме всю ночь".

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Восточная коричневая змея считается второй по ядовитости змеей в мире после тайпана Маккоя. Она может обогнать бегущего на полной скорости человека, поэтому надежды на побег невелики.

При отсутствии лечения укус змеи может привести к параличу или чрезмерному кровоизлиянию в мозг. Яд восточной коричневой змеи также содержит нейротоксины, кардиотоксины и нефротоксины, разрушающие для нервных клеток, клеток сердечной мышцы и клеток почек, и, как сообщается, ее укусы являются причиной около 60% смертей от укусов змей в Австралии.

Напомним, газон австралийки признали самым уродливым в мире. Она победила в необычном конкурсе.

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