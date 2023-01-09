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20 минут и пятно исчезнет: простой способ отчистить ковер от следов еды и напитков

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
325
Время на прочтение
1 мин
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20 минут и пятно исчезнет: простой способ отчистить ковер от следов еды и напитков

Как отчистить пятно на ковре / Фото: Pexels

Появились пятна на ковре? Даже следы от жирного крема или вина можно быстро убрать с помощью одного простого способа. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

В праздничный период особенно часто в доме появляются пятна. Во время застолья на ковер может упасть кусок шоколада, брызнуть масло из запеченной утки или пролиться вино. Однако все эти следы можно быстро и без проблем вывести. И нужен вам будет всего-навсего один ингредиент, который есть практически на каждой кухне.

Издание Mirror поделилось лайфгаком, как удалить пятна с ковра. Только в двадцати минутах от них не останется ни следа. Взять нужно обычный столовый уксус. Бонусом будет еще и то, что этот компонент отлично устраняет неприятные запахи.

Как избавиться от пятен на ковре после празднования

Все очень просто:

  1. Налейте уксус в пульверизатор.
  2. Распылите его на пятно.
  3. Подождите, чтобы уксус подсох, а затем повторите процедуру снова.

Кроме того, вы можете приготовить раствор, который поможет избавиться от устойчивых пищевых пятен на ковре. Для этого возьмите два ингредиента – пищевую соду и теплую воду. А затем выполните следующие действия:

  1. Смешайте компоненты до полного растворения соды в воде.
  2. Нанесите прямо на пятно.
  3. Оставьте на 20 минут, затем промойте влажной губкой.

А вот маленькие кусочки еды можно собрать при помощи пылесоса.

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Дата публикации
Просмотры
325
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