20 минут и пятно исчезнет: простой способ отчистить ковер от следов еды и напитков

Появились пятна на ковре? Даже следы от жирного крема или вина можно быстро убрать с помощью одного простого способа. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

В праздничный период особенно часто в доме появляются пятна. Во время застолья на ковер может упасть кусок шоколада, брызнуть масло из запеченной утки или пролиться вино. Однако все эти следы можно быстро и без проблем вывести. И нужен вам будет всего-навсего один ингредиент, который есть практически на каждой кухне.

Издание Mirror поделилось лайфгаком, как удалить пятна с ковра. Только в двадцати минутах от них не останется ни следа. Взять нужно обычный столовый уксус. Бонусом будет еще и то, что этот компонент отлично устраняет неприятные запахи.

Как избавиться от пятен на ковре после празднования

Все очень просто:

Налейте уксус в пульверизатор. Распылите его на пятно. Подождите, чтобы уксус подсох, а затем повторите процедуру снова.

Кроме того, вы можете приготовить раствор, который поможет избавиться от устойчивых пищевых пятен на ковре. Для этого возьмите два ингредиента – пищевую соду и теплую воду. А затем выполните следующие действия:

Смешайте компоненты до полного растворения соды в воде. Нанесите прямо на пятно. Оставьте на 20 минут, затем промойте влажной губкой.

А вот маленькие кусочки еды можно собрать при помощи пылесоса.