«200 гривен на неделю»: блогер показал, чем питался 7 дней и сколько веса потерял

Можно прожить на 200 грн неделю

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Украинский блогер Сергей Яцкоборовский на собственном опыте решил выяснить, сколько времени можно прожить, имея в кармане всего две сотни гривен на питание. Он смог приобрести продукты так, чтобы ему хватило на 7 дней, но к концу челленджа меню стало максимально бедным, а сам мужчина даже потерял вес.

Результатами эксперимента блогер поделился с подписчиками.

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Можно ли неделю питаться на 200 гривен: результат эксперимента блогера

Главной целью эксперимента было собрать самую выгодную корзину и растянуть ее на более длительный срок. Чтобы сэкономить каждую копейку, Сергей мониторил цены и делал закупки сразу в нескольких торговых сетях.

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Первой остановкой стал «Экомаркет». Там блогер взял на вес базовый набор: муку, ячневую, пшеничную и гречневую крупу, горох, макароны, рис, а также овощи — картофель, лук, морковь и капусту. Для дополнительной экономии он отказался от пакетов, а вместо них использовал одноразовые перчатки. Эта часть закупки обошлась ему в 89,37 грн.

Дальше началась настоящая «охота» на яйца. Обегав несколько сетей и столкнувшись с удорожанием, блоггер нашел самый выгодный вариант по 4,69 грн за штуку. На остаток бюджета ему удалось получить настоящее гастрономическое «сокровище» — упаковку майонеза за 14,30 грн, а также замороженный рыбный фарш белых сортов за 49 грн.

Итоговая челлендж-корзина за 199,56 грн:

Ячка, пшеница, гречка, рис, горох, вермишель, мука.

Картофель, морковь, лук, капуста.

Другое: 10 яиц, 500 г рыбного фарша, майонез.

Каркасом ежедневного рациона стали бюджетные крупы и овощные блюда. В течение недели мужчина ел пшеничную и ячневую каши, капустно-морковные салаты, жарил картофель, варил макароны с яйцом, готовил гороховый суп-пюре и пёк простые лепешки только из муки и воды.

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Из рыбного фарша и риса ему удалось сварить плов, а для привкуса к отдельным блюдам он добавлял майонез.

В конце концов продуктового запаса хватило ровно на 7 дней. Впрочем, на финише эксперимента ассортимент блюд критически обеднел, а сами приемы пищи потеряли питательность.

Например, в один из последних дней блогеру пришлось крошить салат только из оставшегося начала капусты.

Сам Сергей подчеркнул, что его опыт — лишь развлекательно-исследовательский челлендж, и призвал зрителей ни в коем случае не менять свой ежедневный рацион на подобную жесткую диету.

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В комментариях под видео зрители активно делились своими лайфхаками экономии. Подписчики советовали закупаться на базарных лотках с возможностью торговаться, заменить рыбу на субпродукты или костные наборы для наваристых супов, а также есть больше картофеля и свеклы.

Последствия испытания блогер зафиксировал на весах: за семь дней такого жесткого ограничения в еде он похудел на 1,7 кг.

Какой дешевый сок снижает давление

Напомним, регулярное употребление дешевого свекольного сока может позитивно повлиять на состояние кровеносных сосудов, помогать контролировать артериальное давление и уменьшать его систолический (верхний) показатель у людей с гипертонией.

Основная польза напитка обусловлена высоким содержанием природных нитратов, участвующих в организме в образовании оксида азота. Это вещество помогает сосудам расслабляться и поддерживать нормальное кровообращение, что улучшает показатели давления.

Кроме того, свекольный сок богат антиоксидантами и калием. Калий способствует выведению избытка натрия из организма, что также является важным фактором для поддержания давления в здоровом диапазоне.

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