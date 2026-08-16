200 тысяч человек на 1,8 км: где расположен самый людный пляж мира — видео

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Пляж Дамейша в Шэньчжэне, Китай, имеет длину всего 1,8 километра, однако в самые жаркие дни здесь могут одновременно оказываться сотни тысяч отдыхающих.

Из-за огромного количества людей власти вынуждены контролировать доступ к побережью, а в Сети регулярно появляются фото, на которых песок буквально исчезает под толпой, пишет Oddity Central.

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Дамейша давно известен своей популярностью среди туристов и местных жителей. В то же время, его можно назвать и одним из самых переполненных пляжей мира.

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Чтобы понять масштабы проблемы, достаточно ознакомиться с отзывами туристов на таких платформах как TripAdvisor. Некоторые отдыхающие жалуются, что из-за огромной толпы им было сложно не только найти свободное место на песке, но даже добраться до воды.

На пляж пускают не всех

Дамейша является общественным пляжем, поэтому формально воспользоваться им может любой желающий. Однако из-за чрезвычайно высокой популярности места власти Шэньчжэня были вынуждены ввести ограничения.

В последние годы с мая по октябрь количество посетителей ограничивают примерно до 80 000 человек в день.

Для попадания на пляж в этот период необходимо воспользоваться обязательной системой предварительного бронирования. Таким образом власти пытаются контролировать поток людей и не допустить ситуации, когда побережье становится настолько переполненным, что нормально передвигаться по нему практически невозможно.

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На первый взгляд, 80 тысяч посетителей в день уже огромная цифра. Однако для Дамейши это еще не предел.

По сообщениям, в некоторые особенно популярные дни на пляже одновременно собиралось до 200 000 человек.

Пляж Дамейша / © скриншот с видео

При таком количестве отдыхающих даже обычная прогулка по побережью превращается в сложную задачу. О спокойном отдыхе на солнце или комфортном купании в море в таких условиях и говорить нечего.

Почему сюда приезжает так много людей

Одной из причин невероятной популярности Дамейши является то, что добраться до него довольно легко.

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До пляжа курсирует несколько автобусных маршрутов, а прямо напротив расположена станция метро. То есть отдыхающим не нужно тратить много времени на дорогу или искать сложные транспортные маршруты.

Еще один немаловажный фактор – бесплатный вход.

Сочетание доступного общественного транспорта и отсутствие платы за посещение сделало Дамейшу чрезвычайно привлекательным местом как для жителей Шэньчжэня, так и для туристов.

Фото толпы становятся вирусными

Несмотря на многочисленные негативные отзывы на TripAdvisor и других онлайн-платформах, Дамейша не теряет популярности.

В летние месяцы пляж продолжает привлекать множество людей, а фотографии с его побережья регулярно распространяются в соцсетях и становятся вирусными.

На них вместо привычной картины со свободным песком и отдыхающими, расположенными на большом расстоянии друг от друга, можно увидеть практически сплошной поток людей.

И хотя назвать такой отдых спокойным сложно, именно невероятные масштабы толпы, похоже, стали одной из причин, почему Дамейша привлекает столько внимания.

Напомним, тысячи человек получают опасные уколы скатов, заполонивших пляжи.

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