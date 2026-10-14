2000 евро в неделю за работу мечты: в Финляндии ищут человека с хорошим обонянием

В Финляндии платят 2000 евро за вдыхание запахов

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В Финляндии объявили необычную вакансию — туристическая организация ищет человека, который в течение нескольких дней будет путешествовать по островам и оценивать их запахи. За такую работу готовы заплатить 2000 евро, а расходы на дорогу и проживание покроет работодатель.

О вакансии сообщила туристическая организация Visit Turku Archipelago.

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Избранному кандидату предложат должность под названием «Нос». Его задачей будет путешествовать по архипелагу Турку и оценивать разнообразные местные ароматы — от морского воздуха и сосновых лесов до саун и свежеиспеченного хлеба.

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Необычный эксперимент организаторы объясняют желанием доказать, что архипелаг Турку — это «место с самым аппетитным запахом в мире». При этом от сотрудника ожидают не только оценки ароматов, но и честного описания своих впечатлений.

Работа продлится от пяти до семи дней в мае или июне 2027 года. За выполнение задания сотрудник получит 2000 евро и предусмотренную законом компенсацию за отпуск. Проезд и проживание организация оплатит отдельно.

Кроме того, сотрудник должен самостоятельно делать фото и видео о своей поездке. Полученные материалы Visit Turku Archipelago планирует публиковать в социальных сетях и на других своих каналах.

Специальное образование для работы не требуется. Кандидатам должно быть не менее 18 лет, они должны иметь право на работу в Финляндии, уметь вести себя перед камерой и иметь смартфон или другое устройство для фото- и видеосъемки.

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Чтобы претендовать на вакансию, необходимо опубликовать короткое видео в Instagram или TikTok. В нём кандидат должен представиться, понюхать выбранный предмет и описать его запах. Организаторы также будут оценивать поведение претендентов перед камерой, их активность в социальных сетях и взаимодействие с аудиторией.

Подать заявку можно до 25 октября 2026 года. Организаторы планируют объявить победителя конкурса «Нос» 17 ноября.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Сицилии можно приобрести собственный дом за цену чашки кофе. Жилье продают за 1 евро даже иностранцам.

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