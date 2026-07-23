2000-летняя греческая статуя с «ноутбуком» вновь разжегла споры о путешествиях во времени

Могила Наискос: женщина на троне со служанкой

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Древнегреческая статуя, которую в соцсетях сравнивают с изображением женщины с «ноутбуком», вновь стала предметом обсуждения. Необычный артефакт вызвал новую волну предположений о путешествиях во времени, однако музейные эксперты предлагают другое объяснение происхождения загадочного предмета.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Речь идет о древнегреческом погребальном рельефе «Могила Наискос: женщина на троне со служанкой», созданном примерно в 100 году до нашей эры. Скульптура высотой около 94 сантиметров изображает женщину высокого социального статуса, сидящую на богато украшенном кресле, похожем на трон. Одной рукой она опирается на сиденье, а другой тянется к плоскому прямоугольному предмету, который держит молодая служанка.

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Именно этот предмет стал причиной многочисленных споров в интернете. Некоторые пользователи предполагают, что он напоминает современный ноутбук с открытой крышкой. Некоторые комментаторы даже обратили внимание на два небольших отверстия на боковой стороне предмета, сравнив их с USB-портами современных компьютеров.

Изображения статуи, которая в настоящее время выставлена в Музее Дж. Пола Гетти в Калифорнии, недавно вновь стали популярными в соцсетях. Это произошло на фоне новой волны публикаций о людях, которые называют себя путешественниками во времени и утверждают, что прибыли из будущего.

В частности, один из них, представившийся Адамом Архонтом, заявил, что уже к 2028 году путешествия во времени якобы станут обычной практикой для людей, желающих побывать на исторических событиях. В то же время он не привёл никаких подтверждающих доказательств своих слов.

Несмотря на популярность таких предположений, музейные специалисты отвергают такую интерпретацию. По словам кураторов, загадочный предмет представляет собой не что иное, как шкатулку для драгоценностей. Они объясняют, что, хотя она кажется слишком плоской, аналогичные предметы можно увидеть и на других древнегреческих погребальных рельефах, где женщины достают из них украшения или декоративные ленты.

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Это не первый случай, когда древнегреческие артефакты становятся предметом подобных обсуждений. На керамических чашах, датируемых примерно 500 годом до нашей эры, также изображены люди, держащие раскрытые прямоугольные предметы и пишущие по ним стилусом. Археологи объясняют, что это восковые таблички, которые в античности использовали для письма. В то же время в соцсетях эти предметы нередко сравнивают с современными планшетами или ноутбуками с сенсорными экранами.

Изображения на керамических чашах. Фото: Pottery Fan/CC BY-SA 3.0

Помимо древних артефактов, в сети регулярно появляются и другие истории, которые связывают с якобы путешествиями во времени. Среди них — кадры с концерта Элвиса Пресли 1977 года, на которых один из зрителей, как утверждают некоторые пользователи, держит предмет, похожий на смартфон. Аналогичные предположения выдвигались и в отношении фотографии мужчины времен Второй мировой войны в Исландии, а также зрителя боксерского поединка Майка Тайсона 1995 года.

Несмотря на это, ни один из подобных случаев не стал доказательством существования путешествий во времени. Хотя отдельные математические модели в рамках общей теории относительности Альберта Эйнштейна допускают такую возможность при определенных условиях, на сегодняшний день нет никаких подтверждённых научных доказательств того, что люди могут перемещаться в прошлое или уже создали технологию для таких путешествий.

Ранее некий Адам Архон заявил, что «прибыл в 2023 год из будущего», чтобы предупредить человечество о событиях ближайших десятилетий. Свои жуткие прогнозы он озвучил во время проверки на полиграфе, который фиксирует сердцебиение для выявления малейшей лжи.

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