21-летняя красавица провалила 50 собеседований из-за своей красоты: чем объясняли отказ

У Бразилия 21-летняя красавица Але Гауча хотела устроиться на работу няни. Девушка прошла более 50 собеседований, но везде получила отказ. Она убеждена, что причина этого — ее красота.

21-летняя Але Гауча, которая три года назад окончила курсы по уходу за детьми, искала работу няней, но поняла, что ее формы привлекают больше внимания, чем квалификация.

«Я шла туда уверенно, предъявляла свои сертификаты, рассказывала обо всем, чему научилась, но никто мне так и не отвечал», — сказала она.

«Сначала я думала, что это за неимением опыта, но после стольких попыток я начала верить, что причина в чем-то другом», — добавила бразильская красавица.

Привлекательный облик Гаучи может быть особенно проблематичным в индустрии нянь, где осторожные женщины неохотно нанимают горячую помощницу, боясь, что их мужчины могут «вскочить в гречку».

Няня, похоже, страдает от противоположной «привилегии красоты», когда традиционно привлекательные люди получают финансовые или социальные преимущества благодаря своей внешности.

В то же время девушка не опустила руки и нашла способ зарабатывать на другом. При поиске работы бразильянка начала публиковать фотографии в интернете, и вскоре количество ее подписчиков в социальных сетях стремительно выросло. Сейчас он зарабатывает деньги как автор контента.

«Даже если я сегодня не работаю няней, я все равно чувствую связь с этим опытом. Я искала стабильность, а в итоге обрела свободу», — говорит она.

