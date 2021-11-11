21 неделя беременности: рождение самого крошечного младенца в мире медики называют чудом

Малыш, родившийся с массой тела 420 граммов, попал в книгу рекордов Гиннеса.

В штате Алабама (США) официально зарегистрировали новый рекорд Книги рекордов Гиннеса – самого недоношенного ребенка в истории человечества.

Об этом сообщает Medical Press.

Кертису Минсу, родившемуся в прошлом году на сроке 21 неделя и один день с массой тела 420 граммов, давали менее 1% шансов на выживание. То, что он не умер после рождения, медики называют чудом.

Кертис и его сестра Кассия находились в утробе матери чуть больше половины обычного срока беременности, которая длится 40 недель.

Девочка умерла через день после рождения, а мальчика удалось выходить.

Через три месяца после рождения Кертиса отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, а в апреле этого года выписали из больницы, где он провел 275 дней. Почти год он питался через трубочку, которая еще и теперь ему нужна, как и кислородная поддержка.

Теперь, когда Кертису Минсу исполнился 1 год и 4 месяца, о нем появилась запись в Книге рекордов Гиннеса как о самом недоношенном ребенке в истории человечества.

Напомним, пятилетняя Лина Медина из Перу 14 мая 1939 года с помощью кесарева сечения родила здорового мальчика, весом почти 3 килограмма. С этого момента девочку считают самой молодой мамой в истории.

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