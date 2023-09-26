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219 собак посетили показ мультфильма "Щенячий патруль" и побили мировой рекорд

219 собак посетили показ мультфильма "Щенячий патруль" и побили мировой рекорд

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
789
Время на прочтение
1 мин
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219 собак посетили показ мультфильма "Щенячий патруль" и побили мировой рекорд

219 собак посетили показ фильма и побили мировой рекорд / Фото: Paramount Pictures

Они побили прошлогодний рекорд.

219 собак и их владельцы посетили предварительный просмотр фильма "Щенячий патруль: Мегафильм" и побили мировой рекорд Гиннеса по количеству собак, посетивших кинопоказ.

Об этом пишет upi.com.

Специальный показ под открытым небом состоялся в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе, и на нем присутствовал судья Книги рекордов Гиннеса Майкл Эмприк, подтвердивший количество собак.

Эмприк сказал, что 219 присутствующих собак побили предварительный рекорд у 199 собак, установленный в октябре в 2022 году.

219 собак посетили показ фильма и побили мировой рекорд / Фото: Paramount Pictures / ©
219 собак посетили показ фильма и побили мировой рекорд / Фото: Paramount Pictures

Попытка установить рекорд была организована Paramount Pictures, студией, стоящей за фильмом "Щенячий патруль: Мегафильм", в партнерстве с Обществом лучших друзей животных, которое базируется в Лос-Анджелесе.

"Я надеюсь, что люди будут вдохновлены выйти и взять животное из приюта", — сказала в Бриттане Торн, исполнительный директор Общества лучших друзей животных.

Напомним, индиец с молниеносной скоростью выпил сок и установил новый рекорд. Известно, за сколько секунд он справился.

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Дата публикации
Просмотры
789
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