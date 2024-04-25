22-летний мужчина с женскими внешностью и голосом изменился благодаря "чудодейственному" лечению

Мужчина, над которым насмехались из-за того, что он маленький и имеет женский голос, благодаря инъекциям тестостерона вырос на 12 см и отрастил бороду.

Об этом пишет The Sun.

22-летний Эшли Хэмминг из Вустера, Великобритания, утверждает, что чувствовал, что отстает от своих одноклассников в школе, когда они начали переживать период полового созревания и обгоняли его в росте.

Когда у его друзей началась мутация голоса в раннем подростковом возрасте, он остался "звучать как девчонка" с высоким голосом, и из-за этого над ним немилосердно смеялись.

Когда Эшли работал в кафе в возрасте 19 лет, клиенты часто принимали его за девушку и называли его "мисс", "она" или "любимая".

Эшли рассказал, что впервые заметил свои "различия" в возрасте 13 лет и всегда чувствовал, что с ним что-то не так, но ему было слишком стыдно идти к врачу.

Лишь когда в августе в 2020 году при поддержке семьи он обратился к своему врачу, ему поставили диагноз "мужской гипогонадизм" и начали оказывать помощь.

Эшли Хэмминг / Фото: Kennedy Newsand Media

Через четыре года благодаря гормональным инъекциям его рост теперь составляет 192 см, у него низкий голос и растут волосы на лице.

Он сказал: "Было большим облегчением узнать, что что-то не так, и что я не просто придумал все это в своей голове. Я бы сказал другим людям: если вы чувствуете, что что-то не так, вам нужно обратиться к врачу, потому что я сожалею, что не сделал этого на четыре года раньше. Моя уверенность в себе стала немного лучше, но я все еще не на том этапе, когда я чувствую себя готовым пойти на свидание. Меня больше не принимают за женщину. Приятно, когда ко мне обращаются "господин" или "мистер".

Гипогонадизм – это состояние, при котором организм не производит достаточного количества тестостерона, играющего жизненно важную роль в росте и развитии во время полового созревания. Мужчина может родиться с этим расстройством, или он может развиться позже в жизни, часто вследствие травмы или инфекции. Если болезнь развивается в период полового созревания, она может препятствовать развитию мышц, углублению голоса, росту волос на теле и лице, а также росту полового члена и яичек. Это также может привести к тому, что руки и ноги станут слишком длинными по отношению к остальному телу, а ткани молочных желез также начнут расти.

Эшли Хэмминг / Фото: Kennedy Newsand Media

Эшли рассказал, что впервые заметил симптомы, когда был подростком, и не заметил последствия полового созревания так быстро, как его сверстники.

Он сказал: "Мне было около 13 лет, когда голоса моих школьных друзей начали становиться глубже, они стали выше меня и у них начали расти волосы на лице, а у меня – нет. Я все еще был маленьким ребенком с высоким голосом. Сначала я просто думал, что опоздал с половым созреванием, и решил, что дам себе немного времени, но с возрастом мне стало стыдно говорить об этом. Было несколько людей, которые любили смеяться над моим голосом. Он был очень высоким, и я звучал, как девчонка. Мне было стыдно идти к врачам, и я не чувствовал, что могу об этом говорить. Во время Covid я потерял работу, поэтому много времени проводил в постели, думая о своей жизни и о том, как бы она изменилась, если бы я говорил о том, что чувствую. Мне никогда не хватало уверенности, чтобы пригласить девушку на свидание, поскольку я боролся с тем, как я выгляжу, и с моим голосом. Я отрастил волосы во время пандемии и устроился на новую работу в кафе, и когда я обслуживал людей, они говорили мне "спасибо, мисс" или "спасибо, дорогая". Это очень угнетало меня, потому что я мужчина, а люди смотрели на меня, как на женщину. Я не чувствовал себя счастливым. Я пошел к терапевту, и он записал меня на анализ крови, который показал, что у меня низкий уровень гормона тестостерона. Я также сделал МРТ, которое показало, что сигнал в моем мозгу, который обычно высвобождает эти гормоны, не работает".

Эшли Хэмминг / Фото: Kennedy Newsand Media

После первого визита к врачу Эшли встретился с гормональным специалистом, назначившим ему двухнедельные инъекции гормонов для повышения уровня тестостерона.

Эшли говорит, что после двух месяцев приема гормональных препаратов в 2021 году и у него начал снижаться голос, а через девять месяцев у него начали расти волосы на лице.

Он стал более уверенным в себе, поскольку продолжает принимать гормональные инъекции.

Эшли Хэмминг / Фото: Kennedy Newsand Media

Теперь Эшли призывает других мужчин обращаться за профессиональной помощью, если они чувствуют дисбаланс гормонов, и говорит, что сожалеет, что не обратился к врачу за много лет до того, как, наконец, сделал это.

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