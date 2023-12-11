220-тонный отель перенесли с помощью 700 кусков мыла – видео

Его переместили на 9 метров дальше.

Бывший отель в Новой Шотландии, Канада, перенесли с помощью 700 кусков мыла.

Об этом пишет upi.com.

Здание в Галифаксе, которое было построено как жилой дом в 1826 году и превращено в викторианскую гостиницу Элмвуд в 1896 году, планировалось снести в 2018 году. Впрочем, его спасли за счет продаж компании Galaxy Properties, которая объявила о планах переместить дом поближе и поставить его на новый фундамент, чтобы его можно было соединить с запланированным жилым домом.

220-тонное здание было успешно перенесено командой S. Rushton Construction, которая поделилась ускоренной видеозаписью перемещения на Facebook.

Владелец компании Шелдон Раштон рассказал, что два экскаватора и эвакуатор протащили Элмвуд на 9 метров стальной рамой.

Раштон добавил, что вместо использования роликов команда решила использовать 700 кусков мыла цвета слоновой кости, чтобы дом скользил по каркасу. Он отметил, что мыло цвета слоновой кости особенно мягкое и обеспечивает плавное движение.

Элмвуд снова будет перенесен в ближайшем будущем, как только будет завершено строительство нового фундамента.

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