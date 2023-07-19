23-летний мужчина, носящий калоприемник, откровенно рассказал о сексе — фото, видео

Он страдает болезнью Крона.
Мужчина, страдающий болезнью Крона и носящий после операции калоприемник, откровенно рассказал об интимной жизни.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Райану Томблингу в 20 лет сделали илеостому — операцию, при которой конец тонкой кишки выводят через отверстие, сделанное в животе. До операции он пользовался туалетом 40 раз в день, страдал от сильных болей в животе и часто попадал в неприятные курьезы, в том числе и в постели. Диагноз изрядно обострил его отношения.
Сейчас 23-летний спасатель и инструктор по фитнесу использует мешок для фекалий, о котором, по его словам, многие люди имеют неправильное представление.
В частности, они уверены, что на сексуальной жизни можно поставить крест. Впрочем, Райан решил развеять эти домыслы.
"Я довольно часто говорю о сексе со стомой на своей платформе. В основном это связано с тем, что сейчас мы живем в обществе, где секс имеет большое значение для многих людей, поэтому это серьезное беспокойство для людей, перенесших эту операцию. Это касается и меня, потому что я очень скептически относился к тому, что это значит для моей сексуальной жизни и даже объятий. В то время, когда я был молодым парнем, я переживал этап, когда секс был чем-то, что мне действительно нравилось, так что это было серьезным беспокойством. Я считаю, что это беспокойство мешает многим людям покупать сумку. И именно поэтому я люблю говорить об этом, поскольку стома действительно не влияет на вашу сексуальную жизнь", — поделился он.
В одном вирусном ролике TikTok парень ответил пользователю, который спросил, нужно ли ему зажимать мешок, когда он занимается сексом.
Райан без рубашки в шутку ответил: "Не совсем, я позволил этому шататься. Если это шлепнет ее по ягодицам, это спасет меня от работы".
@thebigbagman Для людей, потрясенных идти через свою работу #ibd #fyp #fyp시 #colostomybag #crohns #sex ♬ Pon De Replay — Ed Marquis & Emie
Рядом со своими остроумными зарисовками Райан надеется сломать предрассудки вокруг калоприемника, особенно когда дело касается секса. Он заверил, что стыдиться нечего и это никак не влияет на удовольствие.
Он поделился: "Это один из первых вопросов, которые люди обычно задают мне: Как секс работает с твоей сумкой? Поэтому мне нравится создавать много контента, чтобы помочь просветить людей, которые не уверены в этом. Я считаю, что это поможет в долгосрочной перспективе, потому что в более позднем возрасте, если люди сталкиваются с кем-то с колостомичным мешком, они уже знают ответы на эти вопросы".
Несмотря на то, что сейчас он уверен в себе, Райан не всегда был таким. До того, как ему сделали операцию по спасению жизни, он не мог полностью понять состояние и то, как оно повлияло на него.
Это способствовало ухудшению его психического здоровье.
"Я делал "несчастные случаи" в постели и на полу, потому что несколько раз не мог достаточно быстро добраться до туалета. У меня была тяжелая депрессия, и в этот момент я был крайне склонен к суициду, поскольку моя жизнь казалась бессмысленной. Я ничего не мог сделать".
Но теперь он не боится выходить из дома. Мужчина может спокойно встречаться с друзьями, ходить на работу и снова наслаждаться жизнью, в том числе и сексуальной.
Напомним, мужчина родился с 12 пальцами, пенисом и вагиной. Он рассказал о проблемах личной жизни.
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