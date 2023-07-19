23-летний мужчина, носящий калоприемник, откровенно рассказал о сексе — фото, видео

Мужчина, страдающий болезнью Крона и носящий после операции калоприемник, откровенно рассказал об интимной жизни.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Райану Томблингу в 20 лет сделали илеостому — операцию, при которой конец тонкой кишки выводят через отверстие, сделанное в животе. До операции он пользовался туалетом 40 раз в день, страдал от сильных болей в животе и часто попадал в неприятные курьезы, в том числе и в постели. Диагноз изрядно обострил его отношения.

Райан Томблинг / Фото: instagram.com/ryantombling

Сейчас 23-летний спасатель и инструктор по фитнесу использует мешок для фекалий, о котором, по его словам, многие люди имеют неправильное представление.

В частности, они уверены, что на сексуальной жизни можно поставить крест. Впрочем, Райан решил развеять эти домыслы.

Райан Томблинг / Фото: скриншот с видео

"Я довольно часто говорю о сексе со стомой на своей платформе. В основном это связано с тем, что сейчас мы живем в обществе, где секс имеет большое значение для многих людей, поэтому это серьезное беспокойство для людей, перенесших эту операцию. Это касается и меня, потому что я очень скептически относился к тому, что это значит для моей сексуальной жизни и даже объятий. В то время, когда я был молодым парнем, я переживал этап, когда секс был чем-то, что мне действительно нравилось, так что это было серьезным беспокойством. Я считаю, что это беспокойство мешает многим людям покупать сумку. И именно поэтому я люблю говорить об этом, поскольку стома действительно не влияет на вашу сексуальную жизнь", — поделился он.

В одном вирусном ролике TikTok парень ответил пользователю, который спросил, нужно ли ему зажимать мешок, когда он занимается сексом.

Райан без рубашки в шутку ответил: "Не совсем, я позволил этому шататься. Если это шлепнет ее по ягодицам, это спасет меня от работы".

Рядом со своими остроумными зарисовками Райан надеется сломать предрассудки вокруг калоприемника, особенно когда дело касается секса. Он заверил, что стыдиться нечего и это никак не влияет на удовольствие.

Он поделился: "Это один из первых вопросов, которые люди обычно задают мне: Как секс работает с твоей сумкой? Поэтому мне нравится создавать много контента, чтобы помочь просветить людей, которые не уверены в этом. Я считаю, что это поможет в долгосрочной перспективе, потому что в более позднем возрасте, если люди сталкиваются с кем-то с колостомичным мешком, они уже знают ответы на эти вопросы".

Райан Томблинг / Фото: скриншот с видео

Несмотря на то, что сейчас он уверен в себе, Райан не всегда был таким. До того, как ему сделали операцию по спасению жизни, он не мог полностью понять состояние и то, как оно повлияло на него.

Это способствовало ухудшению его психического здоровье.

"Я делал "несчастные случаи" в постели и на полу, потому что несколько раз не мог достаточно быстро добраться до туалета. У меня была тяжелая депрессия, и в этот момент я был крайне склонен к суициду, поскольку моя жизнь казалась бессмысленной. Я ничего не мог сделать".

Райан Томблинг / Фото: instagram.com/ryantombling

Но теперь он не боится выходить из дома. Мужчина может спокойно встречаться с друзьями, ходить на работу и снова наслаждаться жизнью, в том числе и сексуальной.

Напомним, мужчина родился с 12 пальцами, пенисом и вагиной. Он рассказал о проблемах личной жизни.

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