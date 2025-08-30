23-летний мужчина сделал предложение 83-летней бабушке однокласснице: фото пары и история любви

Реклама

В Японии 23-летний студент Кофу влюбился в 83-летнюю Айко — бабушку своей одноклассницы. Несмотря на разницу в 60 лет, пара живет вместе и получила благословение от обеих семей.

История стала вирусной после интервью на улице, где влюбленных сняли журналисты, сообщает SCMP. На видео Кофу нежно держит Айко за руку, а ее «сладкий голос, накрашенные ногти и стильные короткие волосы делают ее гораздо моложе своих лет».

Айко призналась, что их годовщина выпадает на День святого Валентина — пара вместе уже более полугода. Она раньше работала садовницей и владела большим ботаническим садом. Женщина была дважды замужем, имеет сына, дочь и пятерых внуков. После развода она жила с семьей сына.

Она до сих пор ведет активный образ жизни: «Айко придерживается здорового образа жизни, тщательно одевается и держится элегантно, что помогает ей сохранять молодой вид».

Кофу же заканчивает университет и проходит стажировку в дизайнерской компании.

Он рассказал: «Мы с внучкой Айко являемся одноклассницами».

Именно во время визита в ее дом он влюбился в бабушку с первого взгляда.

Айко почувствовала то же самое: «Кофу имеет здоровый аппетит и очень кроток. Я никогда не встречала такого бойкого юношу. Меня к нему потянуло».

Сначала пара колебалась из-за разницы в возрасте. Переломным моментом стала поездка в Диснейленд, организованная внучкой Айко. Та отказалась от путешествия, оставив бабушку и Кофу вдвоем.

Парень сделал предложение, когда они смотрели на замок Золушки во время заката: «В тот момент я была полностью очарована», — сказала Айко.

Айко и Кофу / © скриншот с видео

Теперь пара живет под одной крышей, хотя они не разглашают, чей это дом. Сначала отношения держали в тайне, но после огласки обе семьи выразили поддержку.

Кофу признался: «Самая счастливая часть моего дня — это просыпаться и видеть лицо своей девушки. Она маленькая и смотрит на меня. Иногда она опирается на меня и невозможно устоять».

Айко говорит, что ей не хватает его, когда он идет на работу: «Я чувствую себя одинокой, но приготовление пищи для него заряжает меня энергией. Он еще чистит мне зубы перед сном».

История пары вызвала настоящий резонанс в Интернете. Мысли разделились: одни видят в этих отношениях искренность, другие ставят под сомнение такую любовь:

Энергия и манера общения Айко не отвечают тому, что можно ждать от бабушки. Она больше похожа на влюбленную молодую женщину

У них может быть более платоническая, духовная связь. Каждый имеет право искать настоящую любовь

Разница в возрасте слишком большая, чтобы у них было много общего

Мне трудно поверить в эту историю любви, но если они действительно любят друг друга без каких-либо скрытых мотивов, я желаю им всего самого лучшего

Несмотря на неоднозначную реакцию, Кофу и Айко не скрывают своих чувств и подчеркивают: они счастливы вместе.

