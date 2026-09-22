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23-летний мужчина заметил нечто необычное после душа — вскоре у него обнаружили опасное заболевание
Обычный душ стал началом истории, которая за считанные недели привела 23-летнего мужчину в операционную. Необычное изменение, которое он случайно заметил, оказалось признаком рака.
23-летний житель Лондона Эдди Линд узнал о раке яичка после того, как случайно заметил небольшое уплотнение, вытираясь полотенцем после душа.
Об этом сообщило издание LADBible.
В феврале 2026 года мужчина обратил внимание на необычную шишку на яичке. Уже на следующий день он обратился к семейному врачу, который направил его на УЗИ. Результаты обследования вызвали подозрение, что новообразование может быть злокачественным.
События развивались стремительно. 27 марта в лондонской больнице Святого Томаса врачи удалили мужчине яичко, чтобы предотвратить возможное распространение болезни. Позже биопсия подтвердила рак.
По словам Эдди, до этого он специально не проверял себя на признаки болезни, а уплотнение заметил случайно. Благодаря раннему выявлению ему потребовался лишь трёхнедельный курс химиотерапии вместо девяти недель, на которые он изначально рассчитывал.
Лечение не обошлось без осложнений. После операции у мужчины в течение нескольких недель наблюдалось кровотечение, из-за чего ему назначили антибиотики. Во время химиотерапии у него выпали волосы, а из-за инфекции и высокой температуры он несколько дней провёл в больнице.
Теперь Эдди призывает молодых мужчин не игнорировать любые необычные изменения в организме и обращаться к врачам. По его словам, в 23 года он не ожидал услышать диагноз «рак», однако болезнь может возникнуть и в молодом возрасте.
Мужчина также собирает средства для благотворительной организации Guy’s Cancer Charity, которая, в частности, оказывает поддержку подросткам и молодым людям с онкологическими заболеваниями.
Напомним, ранее мы сообщали, что обычное похмелье оказалось совсем не тем, чем казалось 23-летнему мужчине. После появления головной боли врачи обнаружили у него редкую опухоль мозга.