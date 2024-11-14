23-летняя девушка похвасталась, как за день занялась сексом со 101 мужчиной – фото

Звезда OnlyFans Лили Филлипс похвасталась, что за 14 часов переспала со 101 мужчиной.

Об этом она рассказала в интервью Metro.

"Когда ты часами находишься в сексуальных позициях, мое тело, как и конечности, болели. Я чувствовала себя так, будто меня сбил автобус", — рассказала 23-летняя девушка. "Но мне это нравится, и я страстно этим занимаюсь. Не думаю, что я бы делала эти сумасшедшие вещи, если бы не была увлечена".

"Это" принесло ей огромное количество негативных отзывов на TikTok, многие из 12 миллионов зрителей, просмотревших ее видео, предложили ей набраться "самоуважения" и заклеймили ее как "мерзкую".

Однако было заметно мало злобы относительно 500 мужчин, подавших заявку на участие в конкурсе на право заниматься сексом с Лили. Некоторые из них отреагировали на ее видео, хвастаясь своим участием. Издание нашло пятерых мужчин, публично утверждавших, что они "номер 54", "номер 98", а также 48, 67 и 87 в своих сообщениях в социальных сетях. Их комментарии не привели к осуждению.

Лили Филлипс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Извращение или вред для феминизма

Когда речь идет об ее "экстремальных" сексуальных вызовах, Лили отвечает критикам, что она просто наслаждается сексом.

"Я люблю секс, люблю все, что с ним связано. Это почти затягивает", – говорит она. "Кроме того, я люблю развлекать – я хочу создавать уникальный контент, который ценят мои подписчики".

Лили говорит, что ею также руководит желание "быть лучшей" в индустрии для взрослых.

"Я очень конкурентоспособна. Когда я сняла 101 парня за 14 часов, это походило на осуществление моей самой большой сексуальной фантазии, и теперь я хочу совершать большие и лучшие подвиги", — говорит она. "Азарт от этого сводит меня с ума – я бы никогда не сделала то, чего не хочу. Может, это извращение? Кто знает".

Лили Филлипс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Тем, кто говорит, что Лили делает это исключительно ради денег, звезда OnlyFans отвечает: "Люди могут думать, что хотят, это абсолютно нормально. Я получала стабильный доход от OnlyFans раньше – мне не нужно было спать со 101 случайным мужчиной, я делала это ради удовольствия".

Ее личная ассистентка, 25-летняя Клоди-Луис, работавшая с Лили в течение трех лет, забронировала 200 мужчин, чтобы учесть отказавшихся. Они запланировали 15 ребят в час с 9 утра до 19:00. Это 4 минуты на мужчину.

Лили говорит, что она предпочла группы мужчин, потому что "большая группа ребят гораздо быстрее увеличит показатели, чем индивидуальные занятия".

Местом проведения сеансов была квартира на Airbnb с охраной на входе, которая проверяла удостоверение личности, чтобы обезопасить Лили, а также четырьмя сотрудниками, которые были ассистентами Лили в социальных сетях и контенте, и ее ассистентом-администратором, заставившим мужчин подписать все необходимые формы согласия, чтобы OnlyFans позволил загружать контент.

Лили Филлипс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

В тот день мужчины, оставшиеся с Лили лицом к лицу, имели лишь пятиминутный слот, который впоследствии сократили до двух минут, когда она начала испытывать нехватку времени.

"Я весь день просидела в спальне — думаю, что один раз или дважды выходила в душ, — рассказывает она. Я просто ждала следующего парня, а потом говорила охраннику: "Пустите одного. В тот момент это превратилось в конвейер говнюков: туда, сюда, туда, туда, сюда. Мы ехали около четырех часов, но в конце концов доехали. Я не собиралась пройти через все это и не дожить до 100”.

Самым молодым мужчиной, с которым Лили спала, был 18-летний парень, а самым старшим мужчина, которому было около 60. Тревожно, что мужчины не были обязаны проходить тест на ЗППП, и видеозаписи четко показывают, что Лили не использовала презервативы с каждым участником. Один мужчина специально попросил стать ее сотым партнером.

Лили Филлипс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Отрицательная реакция

Но комментарии под видеороликами в TikTok, рассказывающие об опыте Лили, полны ненависти и осуждения, а также беспокойства за ее благополучие: "Ты была создана для гораздо большего", "Это действительно очень грустно, и я надеюсь, что с тобой все в порядке" .

Многие выражали надежду, что молодые женщины, видевшие видео Лили, не считают "нормальным поведением" спать с таким количеством мужчин. Некоторые предполагали, что никто никогда не захочет жениться на ней, а другие говорили, что ее родителям должно быть стыдно.

Но 23-летняя девушка не соглашается. "Людям просто нужно быть чуть-чуть более открытыми к тому, что не все думают так, как они", — говорит она. "Очевидно, что есть много людей, которые не знают о извращенных группах и секс-вечеринках – существуют огромные сообщества, которые действительно наслаждаются подобными вещами. Это не должно быть чем-то постыдным. Довольно грустно, сколько негатива и ненависти я чувствую, потому что мы просто возвращаемся в прошлое, где мы привыкли стыдить девушек-проституток, что так бессмысленно, когда это доставляет наслаждение".

Лили Филлипс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Хотя Лили объясняет, что никогда не поощряла бы девушек спать с таким количеством мужчин, она хочет, чтобы молодые женщины знали, что "вы можете спать со всеми подряд, и это не противно и не грязно".

Лили говорит, что ее мать поддерживает ее выбор карьеры, пока она "в безопасности". Она утверждает, что мама даже помогает ей управлять деньгами. Ее отец, похоже, тоже поддерживает ее. В недавнем TikTok, где он появляется вне камеры, можно услышать, как он говорит своей дочери: "Я более чем счастлив, если ты счастлива, и я знаю, что ты счастлива. И я, и твоя мама очень, очень гордимся тобой".

С поддержкой родителей Лили теперь стремится заняться сексом с 1000 мужчин в течение 24 часов – хотя непонятно, как это физически возможно, учитывая, что каждый час нужно спать примерно с 42 мужчинами.

Лили Филлипс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Это помогает или мешает женщинам

Волнообразный эффект этих вирусных секс-вызовов ощущается в Интернете очень широко. Критики и защитники прав женщин говорят, что они увековечивают устаревшее представление о том, что женское тело существует исключительно для удовлетворения мужчин.

Возникает также вопрос, насколько вреден такой тип порно, когда к нему имеют доступ молодые люди. Однако секстерапевт и квалифицированный сексуальный педагог для молодежи Несс Купер говорит, что клеймение деятельности Лили как "экстремального порно" не обязательно полезно.

"Порно стигматизируют потому, что оно противоречит социальным нормам, но это не всегда означает, что секс, изображенный в порно, есть чем-то, чего люди не желают или активно не занимаются вне порно", — рассказала Несс. "Порно использовалось как доступный способ социального обучения о сексе и эротике, когда другие форматы полового воспитания подвергались цензуре. Мы должны прекратить цензурировать материалы по половому воспитанию из других ресурсов, таких как поддержание здорового полового воспитания в школах и колледжах, поскольку это даст молодежи больше знаний и самостоятельности, чтобы безопасно строить свою половую и эротическую жизнь, и позволит им судить, что для них здорово, а что нет".

Доктор Тара, эксперт по интимности и отношениям, говорит, что такое сексуальное агентство в порно не обязательно должно способствовать распространению мизогинистических взглядов на женщин. "Каждому свое. Сказать "дьявол" и иметь много секса — это очень антипатриархально", — говорит она.

Но доктор Тара предупреждает, что это может иметь серьезные последствия для здоровья, как физического, так и эмоционального. Она говорит: "Факторы сексуального здоровья, такие как разрывы влагалища и инфекции, передающиеся половым путем, могут быть проблемой. Есть также факт травмирования тела".

Напомним, эксперт по сексуальным извращениям назвал 5 самых странных фетишей. Удивительный мир секса может сбить с толку даже эксперта.

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