24-летняя девушка после увольнения с работы начала зарабатывать 180 тыс. грн в месяц, публикуя интимные фото

24-летняя девушка после увольнения с работы начала зарабатывать 180 тыс. грн в месяц, публикуя интимные фото

Девушка утверждает, что так получила финансовую независимость и планирует в ближайшее время заняться недвижимостью.

В Великобритании 24-летняя Алав Хаф зарабатывает 5 тыс. фунтов стерлингов (179 тыс. грн) в месяц, публикуя на Only Fans свои откровенные фото.

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Об этом пишет thesun.co.uk.

По данным издания, девушка окончила юридический факультет. Затем она работала в спортзале и ночных клубах. После того, как она была уволена с последней работы, девушка начала публиковать интимные фото на Only Fans, зарабатывая 5 тыс. фунтов стерлингов в месяц. Британка утверждает, что так получила финансовую независимость и планирует в ближайшее время заняться недвижимостью.

www.thesun.co.uk

Алав Хаф объясняет, что так она получила возможность больше времени проводить с родными. Однако додает, что из-за своей деятельности она столкнулась с критикой, из-за внешности.

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