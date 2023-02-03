24-летняя девушка вышла замуж за 85-летнего мужчину и хочет от него забеременеть

24-летняя Миракл Пог из Миссисипи, США, вышла замуж за мужчину старше ее на 61 год. Несмотря на большую разницу, супружеская пара пообещала создать семью и теперь рассматривает возможность ЭКО.

Об этом пишет издание Mirror.

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Девушка познакомилась с 85-летним Чарльзом Поугом, когда работала в прачечной 2019 года. Через год в отставной агент по недвижимости Чарльз наконец-то признался в своих чувствах к медсестре Миракл.

Семья девушки не была против их отношений. 45-летняя Тамика Филлипс и 72-летний дедушка Джо Браун поддержали Миракл в ее решении, увидев, насколько пенсионер сделал ее счастливой, но 47-летнего папы было труднее убедить.

"Однажды он вальсировал там, бросил лист бумаги и сказал "запишите свой номер", будто он игрок. Он был моим рыцарем в сияющих доспехах", — вспоминает Миракл ухаживания мужчины и добавляет, что она знала, что он гораздо старше, но ей это было неинтересно. Девушка чувствовала себя с ним комфортно.

Пара вышла замуж в июле прошлого года, и Миракл описывает этот день как "лучший день в своей жизни". Несмотря на разницу в возрасте, девушка надеется родить мужу двоих детей. 24-летняя американка говорит, что ее привлекает непринужденный характер Чарльза, но признает, что разница в возрасте велика, когда дело доходит до технологий.

После того, как пара поделились своими отношениями в Интернете, она столкнулась с большой негативной реакцией.

"Я получаю негативную реакцию от людей, которые меня не знают и не любят, они просто называют это так, как они видят. Люди говорят, что я использую Чарльза, он не знает, что происходит, и говорят, что мне должно быть стыдно", – рассказывает девушка.

Напомним, на пляже взбешенная россиянка откусила британке кусок пальца.

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