25 лет попыток и 21 ЭКО: женщина впервые родила в 53 года (фото)

Она пережила кучу неудачных попыток зачать ребенка, но не сдавалась.

Жительница Глазго, Шотландия, впервые стала мамой в 53 года.

Об этом сообщает dailyrecord.co.uk.

Женщина пережила 21 неудачное экстракорпоральное оплодотворение стоимостью почти 124 500 долларов, прежде чем забеременела своей дочерью Дейзи Грейс.

После 25 лет попыток Хелен Далглиш наконец-то стала мамой в сентябре в 2022 году.

Хелен Далглиш с дочерью / Фото: dailyrecord.co.uk

Далглиш, впервые начавшая пытаться зачать ребенка в свои 28 лет, призналась, что начала терять надежду после стольких лет попыток.

"Когда в конце вы получаете это маленькое чудо, вы забываете о 25 годах. Даже сейчас, глядя на нее, я не могу поверить, что я мама. Это сюрреалистично", — сказала мамочка.

Хелен жила на Кипре со своим мужем, когда она впервые принялась пытаться зачать ребенка в возрасте 28 лет. Однако в конце концов они вернулись в Шотландию, когда у пары было диагностировано "невыясненное бесплодие", несмотря на то, что тесты не показали никаких осложнений.

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Они прошли первый этап ЭКО бесплатно через Национальную систему здравоохранения Великобритании. Когда это не удалось, они бросили все свои сбережения на борьбу с бесплодием.

За это время консультант провел еще несколько тестов и обнаружил, что перенос эмбрионов не работает, потому что у Далглиша сильно наклонена матка. Она продолжала лечиться – даже пробовала донорские яйцеклетки – и пережила три ужасных выкидыша.

Как бы эмоционально, физически и финансово это ни вымотало, Далглиш говорит, что знала, что ей суждено было стать матерью.

"Меня поддерживало то, что я просто продолжала видеть этого ребенка. Каждая попытка, которая терпит неудачу, абсолютно опустошает. Это как смерть", — продолжила она. "Я опускалась на несколько недель, но потом я брала себя в руки и говорила: "Хорошо, если ты хочешь этого ребенка, соберись с духом".

Лишь когда Далглиш и ее нынешний партнер вернулись на Кипр, она наконец-то увидела положительный тест на беременность.

Далглиш во время беременности / Фото: dailyrecord.co.uk

После второй попытки с новой клиникой она смогла выносить ребенка до полного срока.

"Я не собиралась делать последнее лечение", – призналась она. "Мой отец был серьезно болен дома в Шотландии и скончался".

Однако по требованию скорбной матери Далглиш осталась и прошла еще одно лечение.

"Перед смертью папа сказал ей: "Что я могу послать тебе с небес?", а она ответила: "Пожалуйста, пришли ребенка", – вспоминает Далглиш.

Хелен с мамой и дочерью / Фото: dailyrecord.co.uk

Когда они получили известие о положительном тесте на беременность, молодая мама сказала, что она и ее партнер расплакались.

Хотя это была сложная беременность, у молодой мамы развился диабет и преэклампсия, она была уверена, что встретит свою девочку.

В сентябре она родила Дейзи Грейс.

Женщина пыталась забеременеть в течение 25 лет / Фото: dailyrecord.co.uk

"Это абсолютный рай. Она кажется самым спокойным, непринужденным, счастливым ребенком. Будто я так долго ждала, а теперь меня избаловали", — добавила она.

Напомним, американская мамочка ошарашила немалым ростом своей маленькой дочери. В 1,5 года она выше своей 3-летней сестры.

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