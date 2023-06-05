25 лет попыток и 21 ЭКО: женщина впервые родила в 53 года (фото)

Она пережила кучу неудачных попыток зачать ребенка, но не сдавалась.
Жительница Глазго, Шотландия, впервые стала мамой в 53 года.
Об этом сообщает dailyrecord.co.uk.
Женщина пережила 21 неудачное экстракорпоральное оплодотворение стоимостью почти 124 500 долларов, прежде чем забеременела своей дочерью Дейзи Грейс.
После 25 лет попыток Хелен Далглиш наконец-то стала мамой в сентябре в 2022 году.
Далглиш, впервые начавшая пытаться зачать ребенка в свои 28 лет, призналась, что начала терять надежду после стольких лет попыток.
"Когда в конце вы получаете это маленькое чудо, вы забываете о 25 годах. Даже сейчас, глядя на нее, я не могу поверить, что я мама. Это сюрреалистично", — сказала мамочка.
Хелен жила на Кипре со своим мужем, когда она впервые принялась пытаться зачать ребенка в возрасте 28 лет. Однако в конце концов они вернулись в Шотландию, когда у пары было диагностировано "невыясненное бесплодие", несмотря на то, что тесты не показали никаких осложнений.
Они прошли первый этап ЭКО бесплатно через Национальную систему здравоохранения Великобритании. Когда это не удалось, они бросили все свои сбережения на борьбу с бесплодием.
За это время консультант провел еще несколько тестов и обнаружил, что перенос эмбрионов не работает, потому что у Далглиша сильно наклонена матка. Она продолжала лечиться – даже пробовала донорские яйцеклетки – и пережила три ужасных выкидыша.
Как бы эмоционально, физически и финансово это ни вымотало, Далглиш говорит, что знала, что ей суждено было стать матерью.
"Меня поддерживало то, что я просто продолжала видеть этого ребенка. Каждая попытка, которая терпит неудачу, абсолютно опустошает. Это как смерть", — продолжила она. "Я опускалась на несколько недель, но потом я брала себя в руки и говорила: "Хорошо, если ты хочешь этого ребенка, соберись с духом".
Лишь когда Далглиш и ее нынешний партнер вернулись на Кипр, она наконец-то увидела положительный тест на беременность.
После второй попытки с новой клиникой она смогла выносить ребенка до полного срока.
"Я не собиралась делать последнее лечение", – призналась она. "Мой отец был серьезно болен дома в Шотландии и скончался".
Однако по требованию скорбной матери Далглиш осталась и прошла еще одно лечение.
"Перед смертью папа сказал ей: "Что я могу послать тебе с небес?", а она ответила: "Пожалуйста, пришли ребенка", – вспоминает Далглиш.
Когда они получили известие о положительном тесте на беременность, молодая мама сказала, что она и ее партнер расплакались.
Хотя это была сложная беременность, у молодой мамы развился диабет и преэклампсия, она была уверена, что встретит свою девочку.
В сентябре она родила Дейзи Грейс.
"Это абсолютный рай. Она кажется самым спокойным, непринужденным, счастливым ребенком. Будто я так долго ждала, а теперь меня избаловали", — добавила она.
Напомним, американская мамочка ошарашила немалым ростом своей маленькой дочери. В 1,5 года она выше своей 3-летней сестры.
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