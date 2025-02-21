25 лет в темноте: жуткая история светской львицы, которая шокирует до сих пор (фото)

Бланш Монье никто не видел с 1876 года.

История Бланш Монье, фото которой окрестили "самым страшным в истории", заставляет людей чувствовать себя плохо.

Как вспоминает LADbible, все выяснилось в мае в 1901 году, когда генеральный прокурор Парижа получил странное письмо о тайне 25-летней давности. Его содержание настолько обеспокоило генерального прокурора, что он немедленно начал расследование и обнаружил нечто шокирующее. Все это касалось семьи Монье, что было странным, ввиду их блестящей репутации и высокого социального положения.

Кем была семья Монье

Бланш Монье родилась в 1849 году в семье мадам Луизы Монье, представительницы "высшего мира", известной своей благотворительностью, и возглавлявшего местное художественное учреждение Шарля Монье.

Старший брат Бланш, Марсель, был выпускником юридической школы, который был известен своей работой административного чиновника в коммуне Пюже-Теньера.

Семья была в почете, но в 1876 году все пошло кувырком.

Что произошло с Бланш Монье

Бланш, светская львица, которую описывали как "очень нежную и добродушную" и красивую, разозлила своих родителей, когда влюбилась в старшего адвоката, которого они не одобряли.

Часто находясь в центре внимания общественности из-за престижного места семьи в обществе, люди были шокированы, когда однажды она исчезла.

Nine Entertainment сообщает, что Луиза сказала людям, что Бланш уехала путешествовать, и со временем люди перестали спрашивать о светской львице.

Но потом, спустя два десятилетия спустя, к генеральному прокурору поступило печально известное письмо, раскрывшее ужасную правду о местонахождении Бланш.

Что было в письме генеральному прокурору

В письме говорилось: "Господин генеральный прокурор: Я имею честь сообщить Вам о чрезвычайно серьезном событии. Я говорю о старой деве, которая заперта в доме мадам Монье, полуголодная и живущая на гнилом помете в течение последних двадцати пяти лет – одним словом, в собственных нечистотах".

В 1901 году власти обследовали дом, и хотя семья сопротивлялась их попыткам войти, они в конце концов потерпели неудачу, сообщает The Crime Wire.

Они углубились в дом и заметили ужасный запах, доносившийся из двери наверху, которая была закрыта на замок.

Немецкая газета того времени задокументировала обнаружение Бланш / Фото: Public Domain

Где нашли Бланш Монье

Полиция ворвалась в комнату и не могла поверить в то, что увидела. В непроглядной темноте среди грязи лежала Бланш, а свет обнаружил гнилые остатки еды, фекалии и жуков вокруг истощенной женщины.

Это было впервые, когда Бланш увидели не члены ее семьи за последние десятилетия, и впервые, когда она увидела солнечный свет с 1876 года.

Она недоедала, была среднего возраста и, как сообщалось, весила всего 55 килограммов.

У бывшей светской львицы не хватало сил даже на то, чтобы сходить в туалет, поэтому она была оцеплена собственными отходами.

Один из офицеров, обнаруживший ее с поличным, вспоминал: "Несчастная женщина лежала совершенно голая на гнилом соломенном матрасе. Вокруг нее образовалась своеобразная корка из экскрементов, обломков мяса, овощей, рыбы и гнилого хлеба.

Бланш Монье / Фото: Public Domain

Это было чудом, что она осталась жива, и они доставили ее в больницу после того, как арестовали ее мать и брата.

Персонал больницы отметил, что Бланш сказала, что было "прекрасно" снова дышать свежим воздухом.

Последствия

Мадам Луиза призналась, что поскольку потенциальный жених Бланш не был молодым, богатым аристократом, а обанкротившимся адвокатом, она настаивала на том, чтобы дочь избрала себе лучшего мужа.

Бланш стояла на своем, и в наказание ее заперли в комнате под замком. Пока Бланш была заперта, ее любимый, к сожалению, умер в 1885 году.

Марсель наконец помог их матери держать Бланш в плену, и эта ужасная история в конце концов стала достоянием общественности.

Возле дома образовалась толпа, а стресс, вызванный реакцией, привел к тому, что мадам Монье стала страдать проблемами с сердцем.

Единственным членом семьи остался Марсель, утверждавший, что Бланш никогда не хотела выходить из комнаты, а также, что она была жестокой.

Он был приговорен к 15 месяцам тюрьмы, но после подачи апелляции был оправдан.

К сожалению, Бланш больше никогда не смогла бы жить нормальной жизнью, поскольку психологическая травма оказалась слишком серьезной, и она прожила всю свою жизнь в санатории в Буа, скончавшись в 1913-м в возрасте 64 лет.

Напомним, что известно о первой смерти в результате автомобильной аварии. ДТП произошло 156 лет назад.

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