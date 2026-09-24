25-летний парень скончался от передозировки кофеином: детали трагедии

Смерть от передозировки кофеином / © Credits

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В Великобритании 25-летний Альфи Годдард умер от передозировки кофеином. Трагический случай произошел 28 октября 2025 года, а на днях Коронерский суд Эссекса закончил рассмотрение дела и официально признал смерть случайной.

Об этом пишет Mirror.

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25-летний парень умер от передозировки кофеином: как это случилось

В преддверии трагедии парень употребил значительное количество кофеиновых капсул, после чего его состояние стремительно ухудшилось. Прохожие заметили Альфи на улице в состоянии бреда: он шел босиком, и его тошнило кровью. Парень пытался самостоятельно вызвать себе «скорую», но из-за тяжелого психотического эпизода не смог четко объяснить ситуацию диспетчеру.

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Ему вызвали экстренную помощь и забрали в больницу, но спасти жизнь молодого человека не смогли. Сердце Альфи остановилось. Токсикологическая экспертиза обнаружила в его крови концентрацию кофеина, которая была на смертельном уровне.

В ходе обыска комнаты погибшего правоохранители нашли немало упаковок с препаратом.

«Изъятые из квартиры Альфи предметы — это капсулы, содержащие кофеин. На мой взгляд, именно прием этих капсул привел к такому неадекватному поведению», — говорит инспектор полиции Эссекса Том Бастендорфф.

В больнице не знали об объемах и видах кофеиновых добавок, которые покупал пациент. Альфи имел ряд диагнозов, в частности, расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), медикаментозный психоз и параноидную шизофрению.

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По словам его сестры Дейзи, из-за своих особенностей Альфи обладал «склонностью к зависимостям» и не осознавал реальную угрозу от чрезмерного употребления стимуляторов.

«Его уязвимость делала очень опасным тот факт, что он мог свободно покупать в сети все, что хотел. Он заказывал товары оптом и становился буквально одержимым разными добавками и продуктами для здоровья, несмотря на все попытки семьи ограничить такое потребление».

В суде коронер вынес окончательный вердикт:

«Альфи Годдард случайно умер от токсического действия кофеина, приняв большое количество кофеиновых таблеток у себя дома в тот же день. В течение нескольких лет ему были диагностированы параноидная шизофрения, расстройство аутистического спектра и СДВГ на фоне злоупотребления разными веществами».

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Родные и близкие вспоминают Альфи как доброго и отзывчивого человека, который больше всего любил дарить радость другим. В то же время семья предостерегает общество от легкомысленного отношения к высококонцентрированным добавкам, которые свободно продаются в интернете.

В заведении International House, где жил парень, уже обустроили памятный сад в его честь.

«Об Альфе очень грустят все, кто его знал, и в это очень грустное и тяжелое время мы мыслями с его семьей и друзьями. Чтобы почтить его память, мы создали мемориальный сад, где его друзья и близкие могут провести время и вспомнить его. Мы надеемся, что это станет долгосрочным почтением Альфи и принесет утешение всем, кто продолжает чувствовать его потерю. Он остается в наших мыслях», — поделился представитель учреждения.

Сколько пить кофе, чтобы не было плохо

Напомним, реакция на кофеин существенно отличается в зависимости от генетики, возраста, состояния здоровья, уровня магния или наличия тревожных расстройств. При повышенной чувствительности даже небольшая доза может вызвать тошноту, дрожь, учащенное сердцебиение, бессонницу, головную боль и повышение давления.

Поскольку специальных тестирований нет, порог толерантности определяют путем временного исключения или постепенного введения стимулятора.

Общепринятая норма для здоровых взрослых составляет до 400 мг кофеина в день, но людям с повышенной чувствительностью, сердечно-сосудистыми болезнями или проблемами с желудком стоит существенно ограничить его употребление. Также уменьшить потребление рекомендуют пожилым людям, детям и беременным (не более 200 мг/сут).

Чтобы минимизировать негативные последствия, уменьшать дозу нужно постепенно, выбирая альтернативы типа травяных чаев или кофе без кофеина.

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