25-летняя девушка похвасталась, как за семь дней переспала с сотней первокурсников и их родителями

Пикантная модель похвасталась, что переспала с сотнями студентов и нашла время в своем плотном графике, чтобы заняться сексом с их родителями.

Об этом пишет Daily Star.

В сентябре Бонни Блу вернулась в родную Великобританию с Австралии, чтобы выполнить дерзкое обещание. 25-летняя девушка пообещала прыгнуть в постель с как можно большим количеством желающих новичков в университете во время своего месячного пребывания в Блайте.

И она быстро побила свои рекорды, переспав со 137 парнями за первые семь дней, которые она провела в Ноттингеме. В рамках этого гигантского запуска она переспала с 37 ребятами за один день, в том числе с 23 за одну сессию.

Рекламное видео этой сессии было опубликовано моделью на X и стало мегавирусным, получив 55 миллионов просмотров.

И она не закончила, потому что потом перешла к развлечениям с родителями. Бонни сказала: "Я переспала со 158 студентами всего за две недели, так что, думаю, пора распространить это веселье на родителей и мужей".

Бонни Блу с мужчинами / Фото: Daily Star

Блондинка отправилась со своими проделками в Кембридж на день, где, по ее словам, она встретилась с 24 парнями. Она сказала: "Это был идеальный баланс и родителей, и мужчин. Самая большая группа была восемь".

Бонни, не новичок в создании пикантного контента, приобрела популярность, когда в начале этого года прилетела в Канкун для аналогичного дела. Но по сравнению с ее нынешними показателями, 122 сессии, которые она провела с американскими студентами за три недели, меркнут.

Бонни Блу / Фото: Daily Star

Однако, по словам девушки из Ноттингема, сейчас у нее небольшой перерыв, прежде чем 2 октября она снова возобновит съемку, поскольку посетит Лондон.

"Сегодня у меня будет перерыв в съемках, поскольку переход с мальчиков на мужей означает, что нужно будет добавить и дневной отдых", — сказала она. "Я буду в Лондоне с табличкой и буду бронировать людей на следующие дни".

Бонни Блу с мужчинами / Фото: Daily Star

Вызывающие проделки Бонни давали студентам, родителям и мужьям возможность переспать со звездой для взрослых, имеющей одно из самых продаваемых видео года на американском гиганте контента для взрослых Brazzers.

Твердо веря в создание реалистического контента с настоящими парнями, все, что она просит вместо этого — это позволить ей снять связь, чтобы она могла загрузить ролик на свой канал.

Напомним, что известно о племени, которое позволяет посетителям спать с их женами. Полукочевое племя живет в отдаленной части Намибии и имеет очень странные обычаи, когда речь идет о сексе, браке и морали.

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