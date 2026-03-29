25-летняя женщина выбрала жизнь в доме престарелых: цена и условия (фото)

В Китае 25-летняя девушка выбрала необычный формат жизни — она проживает в доме престарелых и платит символическую арендную плату в обмен на общение с жителями.

Об этом пишет SCMP.

Речь идет о Чжан Цзинь, которая уже больше двух лет живет в учреждении в Сучжоу. Ежемесячно она платит лишь около 200 юаней (примерно 30 долларов), что в разы дешевле рыночной аренды.

Идея проста: молодые люди получают доступное жилье, а помогают пожилым жителям — общаются с ними, участвуют в мероприятиях и просто составляют компанию.

Чжан переехала в город после окончания университета в провинции Цзянси, когда нашла работу. Именно тогда она наткнулась на объявление дома престарелых о наборе волонтеров для проживания.

Условия оказались достаточно простыми: кандидатам до 35 лет без собственного жилья в городе предлагают комнату за 200–300 юаней в месяц в обмен на помощь жителям.

Чжан Цзинь / © скриншот с видео

Само заведение – Yiyang Senior House – рассчитано более чем на 1500 человек. Из более чем 40 кандидатов отобрали только пятерых, среди которых была и Чжан.

Она в шутку написала, что «начала жизнь на пенсии в возрасте 22 лет».

В будние дни девушка работает в офисе, а по выходным занимается волонтерством: помогает организовывать танцы, развлечения и просто общается с жителями.

У нее даже есть особая связь с одним из подопечных — 89-летним мужчиной. Они разговаривают каждый день, а если Чжан задерживается, она обязательно предупреждает его, чтобы он не волновался.

Чжан Цзинь с подопечным / © скриншот с видео

Мужчина относится к ней как к внучке — однажды даже приготовил ей горячий суп в пять утра, когда узнал, что она плохо себя чувствует.

Сама Чжан признается, что чувствует себя здесь как дома и не жалеет о своем выборе. По ее словам, общение с пожилыми людьми помогает ей справляться со стрессом и одиночеством в новом городе.

"Я никого не знаю в этом городе", - говорит она.

Она осталась единственным волонтером, которая проживает в доме — другие участники программы со временем уехали.

Администрация планирует набирать новых участников, ведь такой формат показал себя эффективным.

Этот эксперимент демонстрирует новый подход к решению сразу двух проблем – высокой стоимости жизни для молодежи и одиночества среди пожилых людей.

Развлечения в доме престарелых / © скриншот с видео

По официальным данным, население Китая стремительно стареет: уже сейчас люди старше 60 лет составляют почти пятую часть населения, и эта цифра продолжает расти.

В соцсетях идею восприняли положительно:

Это отличный план для молодых людей, которые любят общаться с другими

И пожилым, и молодым людям нужно общество

