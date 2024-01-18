25-летняя женщина закрутила роман с 70-летним пенсионером: история любви пары (фото)

25-летняя женщина, которая влюбилась в 70-летнего мужчину, говорит, что люди думают, что избранник — ее "папик", но она говорит, что это настоящая любовь.

Об этом говорится в шоу Love Don't Judge.

С разницей в возрасте 46 лет эта пара необычна, и когда они вместе, они замечают на себе много взглядов. Канадка французского происхождения Фабьен говорит, что "ни за что не изменит" свои отношения с 71-летним партнером Денисом. Дуэт любит вместе ездить в отпуск, проводить выходные, гулять с собакой и баловать друг друга.

Фабьен и Денис / Фото: скриншот с видео

Фабьен сказала: "Моим первым впечатлением было то, что он отличался от других парней — то, как он общался и так далее. Мне показалось, что это волшебно для человека его возраста. Он был волшебный, поэтому я влюбилась в Дени".

Денис – бизнесмен на пенсии, который сейчас проводит дни, играя на фондовом рынке. Но гламурная Фабьен более чем держит свое финансовое положение, работая ведущей в Монреале, Канада.

В то время как люди в Сети и друзья предполагали, что Фабьен встречается с Денисом из-за его денег, она заявила, что зарабатывает честным трудом самостоятельно.

Фабьен и Денис / Фото: скриншот с видео

Пара познакомилась на благотворительном мероприятии, где выступала Фабьен. Денис признался, что последние 22 года он крутил романы с женщинами моложе его, а когда увидел Фабьен, ему "очень захотелось с ней встречаться".

Он сказал: "Физически она мне показалась ошеломляющей, и я должен признать это".

Они разговаривали, и Денис попросил номер телефона Фабьен. Она ответила согласием, желая узнать больше о пожилом мужчине, с которым она так легко общалась.

Читайте главные новости дня:

Теперь пара вместе свыше 16 месяцев и живет вместе. Влюбленные признают, что из-за разницы в возрасте их отношения не будут длиться долго, однако они счастливы наслаждаться моментами, которые они проводят сейчас.

Фабьен рассказала: "Сначала я была настроена скептически. Мне было интересно, сработает ли это. Люди часто говорят, что Денис – мой "папик", тем более что мы с ним открыто говорим о наших отношениях. Мы получили неприятные комментарии о то, что я — золотоискатель, а Денис — старый человек, и он скоро умрет. Мы больше не читаем эти комментарии, мы не хотим тратить на это энергию. Мы действительно создали свою жизнь, и я бы ни на что его не променяла. Нам весело".

Фабьен и Денис / Фото: скриншот с видео

Дуэт часто делится своими отношениями в Facebook и TikTok. Хотя они получили ряд негативных комментариев, сотни людей "убеждены, что это настоящая любовь".

Они милые. Пусть живут

Мир может быть суровым и одиноким; я рад видеть, как два человека находят какое-то счастье, даже если оно нетрадиционно

Она действительно кажется зрелой и старой душой

Они такие милые вместе и вообще просто красивые

Напомним, женщина ради развлечения вышла замуж за незнакомца с TikTok. Они думали, что разведутся через неделю, но влюбились.

Читайте также: