25-летняя звезда OnlyFans переспала с 1057 мужчинами за 12 часов – фото

Скандально известная звезда OnlyFans Бонни Блу утверждает, что переспала с 1057 мужчинами за 12 часов, побив предыдущий рекорд Лизы Спаркс, занявшейся сексом с 919 мужчинами за день еще в 2004 году.

Об этом пишет Mirror.

Это произошло после того, как женщина вызвала ярость, рассказав, как за семь дней занялась сексом с сотней первокурсников и их отцами.

Некоторые критики даже заклеймили звезду как "хищницу", поставив под сомнение то, что участвующие в съемках молодые люди полностью понимают потенциальные последствия своего цифрового следа. А после того, как ее трюки на "первокурсниках" стали вирусными, австралийскую визу Бонни аннулировали в ноябре, когда она заявила о планах работать за вознаграждение во время пребывания в стране, что, как сообщалось, нарушило условия ее визы.

Но это не остановило ее вызов, ведь она утверждает, что переспала с более чем 1000 мужчинами всего за 12 часов. Объявив об этом в TikTok, она поблагодарила всех участвовавших мужчин. Бонни также сказала, что "чувствует себя прекрасно" после "секс-марафона".

"Такое ощущение, будто у меня был тяжелый день в спальне, а именно так оно и было. Я думаю, если бы это продолжалось так же, как первые три-четыре часа, я бы не выдержала", – поделилась она.

Бонни Блу / Фото: instagram.com/bonnie_blue_xox

Звезда шокировала зрителей, когда подробно рассказала, как ей удалось выполнить экстремальный трюк, признавшись, что участвовавшие в нем мужчины походили на "вращающийся круг".

Ранее Бонни защищала свое "хищническое поведение" и открыто говорила о корыстной причине, по которой она этим занимается. По ее словам, некоторые студенты готовы стоять в очереди "по восемь часов", чтобы побыть с ней в гостиничном номере: "Мне это нравилось, им это нравилось, и это сделало меня богатой".

Она сказала Metro: "Есть женщины среднего возраста, которые говорят, что будь я парнем, это было бы неправильно, и называют меня хищницей, но люди все равно называют меня так, поэтому не имеет значения, мужчина я или женщина".

Бонни Блу / Фото: instagram.com/bonnie_blue_xox

Напомним, недавно другая звезда контента для взрослых Лили Филлипс прославилась благодаря тому, что переспала со 101 мужчиной за один день. Она раскрыла свой настоящий мотив, стоящий за этим "челленджем".

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