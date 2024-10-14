26-летняя женщина с двумя вагинами рассказала, как это повлияло на ее сексуальную жизнь – фото

По ее словам, 99 процентов мужчин об этом даже не догадываются.
Женщина с двумя вагинами рассказала о своей сексуальной жизни.
Об этом пишет New York Post.
26-летняя Энни Шарлотт вспомнила, что узнала о своей особенности, когда ей было шестнадцать лет. Врач диагностировал у нее редкое заболевание, когда вставлял противозачаточное средство, и объяснил, что у нее дидельфис матки – состояние, которое означает, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища.
С этого времени борьба с медицинской системой превратилась в нелегкую битву.
"Это помогло мне осознать, насколько ужасна медицинская система, особенно в вопросах женского здоровья", — сказала она в интервью news.com.au.
Когда ей поставили диагноз, она была подростком, хотела быть такой, как все, и была обеспокоена тем, что наличие двух влагалищ усложнит сексуальные отношения, но в то время как было трудно получить базовое медицинское лечение, ее сексуальная жизнь никогда не была проблемой.
"Я спала с сотнями мужчин, и 99,9 процента из них не знали, что у меня два влагалища. Никто из них никогда не знал", — пояснила она.
26-летняя девушка сказала, что иногда рассказывает им об этом после полового акта, и они всегда "шокированы, обескуражены" и остаются с большим количеством вопросов, чем ответов.
"У меня были случаи, когда я говорила им: "Кстати, у меня два влагалища", а они такие: "Что?", — сказала она.
Шарлотт объяснила, что ее влагалище с правой стороны больше и более "доминирует", поэтому мужчины не замечают или совсем не замечают ее меньшее влагалище, расположенное слева.
26-летняя девушка считает, что мужчины не замечают, что у нее две вагины, потому что они не обращают на это внимания и, конечно, не ожидают этого.
"Честно говоря, я думаю, что мужчины просто даже не задумываются об этом. Это совершенно не на их радаре. Мне кажется, что некоторые из них даже не знают, где расположен клитор, не говоря уже о том, где может быть второе влагалище", – сказала она. "Это, пожалуй, немного грубо, но это правда. И потому, что это, как и все внутреннее, когда ты не можешь его увидеть, ты можешь больше просто ощутить его".
Энни говорит, что они, вероятно, даже не задумываются над тем, что вторая вагина может существовать. Когда она объясняет мужчинам, что у нее есть второе влагалище, они, по ее словам, часто "не верят", а потом очень заинтересованы в том, чтобы узнать больше. В общем, если она откровенна с новым сексуальным партнером и дает ему знать перед половым актом, что у нее два влагалища, мужчины "не удивляются", но иногда они немного пугаются. Но в целом, по ее мнению, мужчины "нормально" к этому относятся.
Напомним, недавно женщина с двумя матками родила по ребенку из каждой. Медики назвали случай одним на миллион.
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