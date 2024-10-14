26-летняя женщина с двумя вагинами рассказала, как это повлияло на ее сексуальную жизнь – фото

По ее словам, 99 процентов мужчин об этом даже не догадываются.

Женщина с двумя вагинами рассказала о своей сексуальной жизни.

Об этом пишет New York Post.

26-летняя Энни Шарлотт вспомнила, что узнала о своей особенности, когда ей было шестнадцать лет. Врач диагностировал у нее редкое заболевание, когда вставлял противозачаточное средство, и объяснил, что у нее дидельфис матки – состояние, которое означает, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища.

С этого времени борьба с медицинской системой превратилась в нелегкую битву.

"Это помогло мне осознать, насколько ужасна медицинская система, особенно в вопросах женского здоровья", — сказала она в интервью news.com.au.

Энни Шарлотт / Фото: instagram.com/annieecharlotte

Когда ей поставили диагноз, она была подростком, хотела быть такой, как все, и была обеспокоена тем, что наличие двух влагалищ усложнит сексуальные отношения, но в то время как было трудно получить базовое медицинское лечение, ее сексуальная жизнь никогда не была проблемой.

"Я спала с сотнями мужчин, и 99,9 процента из них не знали, что у меня два влагалища. Никто из них никогда не знал", — пояснила она.

26-летняя девушка сказала, что иногда рассказывает им об этом после полового акта, и они всегда "шокированы, обескуражены" и остаются с большим количеством вопросов, чем ответов.

"У меня были случаи, когда я говорила им: "Кстати, у меня два влагалища", а они такие: "Что?", — сказала она.

Энни Шарлотт / Фото: instagram.com/annieecharlotte

Шарлотт объяснила, что ее влагалище с правой стороны больше и более "доминирует", поэтому мужчины не замечают или совсем не замечают ее меньшее влагалище, расположенное слева.

26-летняя девушка считает, что мужчины не замечают, что у нее две вагины, потому что они не обращают на это внимания и, конечно, не ожидают этого.

"Честно говоря, я думаю, что мужчины просто даже не задумываются об этом. Это совершенно не на их радаре. Мне кажется, что некоторые из них даже не знают, где расположен клитор, не говоря уже о том, где может быть второе влагалище", – сказала она. "Это, пожалуй, немного грубо, но это правда. И потому, что это, как и все внутреннее, когда ты не можешь его увидеть, ты можешь больше просто ощутить его".

Энни Шарлотт / Фото: instagram.com/annieecharlotte

Энни говорит, что они, вероятно, даже не задумываются над тем, что вторая вагина может существовать. Когда она объясняет мужчинам, что у нее есть второе влагалище, они, по ее словам, часто "не верят", а потом очень заинтересованы в том, чтобы узнать больше. В общем, если она откровенна с новым сексуальным партнером и дает ему знать перед половым актом, что у нее два влагалища, мужчины "не удивляются", но иногда они немного пугаются. Но в целом, по ее мнению, мужчины "нормально" к этому относятся.

Энни Шарлотт / Фото: instagram.com/annieecharlotte

Напомним, недавно женщина с двумя матками родила по ребенку из каждой. Медики назвали случай одним на миллион.

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