27 000 лососей сбежали с фермы: компания будет платить за вылов рыбы и назвала сумму

Mowi предлагает вознаграждение рыбакам в 500 крон за рыбу после исчезновения ее с фермы, что является катастрофой для дикого лосося.

Международная компания по производству морепродуктов Mowi предлагает вознаграждение рыбакам, которые выловят беглого лосося после того, как примерно 27 000 рыбин исчезли с фермы у норвежского побережья, что стало "катастрофой для дикого лосося".

Об этом пишет The Guardian.

Крупнейший в мире производитель выращиваемого на фермах лосося предлагает вознаграждение в размере 500 крон (1845 грн) за каждого пойманного лосося. Четверть из 105 000 лососевых сбежали из вольеров в Тромсе, на северо-западе Норвегии, после повреждения внешнего кольца загона во время штормовой погоды на объекте Storvika V в муниципалитете Диррой. Средний вес сбежавшей рыбы составлял 5,5 кг.

Норвежские власти инспектировали объект и выдали приказ расширить усилия компании по вылову рыбы.

Представитель управления рыбного хозяйства Вегард Оэн Хаттен сказал: "Обычно рыбоводам разрешается проводить операции по вылову только в 500-метровой зоне вокруг объекта в случае побега рыбы. Однако, учитывая потенциальный масштаб этого инцидента, Mowi было поручено расширить меры по отлову за пределами этой зоны".

Представители Mowi заявили, что это "серьезная и очень досадная ситуация", и что рыба, выловленная зарегистрированными рыболовами, может быть доставлена в рыбные "приемные центры" по всей территории в обмен на вознаграждение в 500 крон.

Беглецы создают огромные экологические проблемы, говорят участники акции. Они ставят под угрозу дикого лосося, уменьшая его генетическое разнообразие, увеличивая заражение морскими вшами и усиливая конкуренцию за нерестилища.

В Норвегии, которая экспортирует 1,2 млн тонн выращенного лосося в год, проблема является такой, что прошлым летом численность дикого лосося упала до исторического минимума, что привело к закрытию 33 рек для вылова лосося. Этим летом предлагается закрыть 42 реки и три фьорда.

Напомним, украинские бойцы могут получить денежное вознаграждение или дополнительный отпуск за уничтоженную российскую технику. Этот проект является важной мотивацией от государства для того, чтобы более эффективно мотивировать наших военных уничтожать врага.

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