27-летняя учительница, потерявшая глаз, похвасталась креативными протезами – фото

Учительница специального образования, потерявшая левый глаз в результате несчастного случая, говорит, что ее ученики обожают ее коллекцию стеклянных глаз стоимостью 170 000 долларов.

Об этом пишет nypost.com.

Саншайн Джонс, которой сейчас 27 лет, осталась с нарушением зрения после того, как кусок дерева пронзил ее левый глаз, когда ей было пять лет.

В течение следующих двух лет жительница Лос-Анджелеса перенесла двенадцать различных операций в попытке восстановить зрение с помощью трансплантации роговицы, которую в конце концов ее организм отверг.

Саншайн Джонс / Фото: tiktok.com/@heymissteacher

В семь лет Саншайн получила свой первый протез, принадлежавший к тому, что осталось от поврежденного левого глаза.

"Я помню, как надо мной издевались. Дети сорвали с моего лица повязку и назвали меня монстром", — вспомнила она.

Лишь два года назад с Джонс связались представители The Fun Eye Fund — благотворительной организации, помогающей снабжать протезами глаз нуждающихся — что изменило ее отношение к своей инвалидности.

Саншайн Джонс / Фото: tiktok.com/@heymissteacher

Организация помогла ей связаться с окулистом из Портленда, штат Орегон, специализирующимся на создании и установке фальшивых глаз.

Используя высококачественный сшитый акрил, эксперт создал индивидуальный слепок глаза Джонса, а затем забавный и уникальный дизайн обложки, которую учительница может носить, когда ей вздумается.

Саншайн Джонс / Фото: tiktok.com/@heymissteacher

Теперь преподавательница может похвастаться 17 разными глазными протезами разных цветов и стилей. Каждый глаз стоит около 10 000 долларов, но с помощью Fun Eye Fund Джонс платит всего 500 долларов за один.

Она также получает скидку для авторов контента, поскольку начала показывать свои глаза в Интернете.

"В Интернете много по-настоящему фанатичных людей и много по-настоящему грубых людей, которые, конечно, попадают на чью-то страницу", — заявила она. "Будучи создателем онлайн-контента, у вас бывают периоды ненависти. Они говорят что-то вроде: "Инвалиды не должны работать. Стыдно, что ты учительница. Ты даже не можешь выполнять свою работу, правда?" И, знаете, мне грустно, но я просто блокирую. А потом я стараюсь сосредоточиться на более позитивной стороне вещей".

Саншайн Джонс / Фото: tiktok.com/@heymissteacher

Джонс говорит, что, надевая в классе свои забавные искусственные глаза, она также преподает своим ученикам важные уроки об инвалидности и принятии.

"Теперь я ношу исключительно свои забавные протезы глаз, и я думаю, что это способ открыто заявить о том, что у меня инвалидность и что это не стыдно и не что-то, что мне нужно скрывать", — заявила она. "Я хотела быть учительницей, которая положительно повлияет на жизнь детей. У них не всегда есть возможность получить это, особенно у детей с ограниченными возможностями, которым действительно нужно гораздо больше любви".

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