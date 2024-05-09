27-летняя женщина, которая собиралась замуж, узнала, что биологически она мужчина: как это произошло

Врачи обнаружили у нее редкое заболевание, при котором ее половые хромосомы мужские, а гормональный фон – женский.

Китаянка, 27 лет прожившая женщиной, прошла шокирующее медицинское обследование, обнаружившее у нее в животе яички.

Об этом сообщает SCMP.

Ли Юань из провинции Хубэй, что в центральном Китае, имя которой изменено с целью защиты ее личности, не имела менструаций с момента полового созревания и была озадачена задержанием развития своей груди.

В 18 лет медики поставили ей диагноз аномальный уровень гормонов и возможна недостаточность яичников. Тогда врач также порекомендовал сделать повторный хромосомный анализ, но Ли и ее семья не восприняли этот совет серьезно.

Только недавно, когда она готовилась к свадьбе, она решила пройти полное обследование. На этот раз опытный гинеколог Дуань Цзе диагностировал у нее редкое заболевание, называемое врожденной гиперплазией надпочечников. После месяца тревожного ожидания результатов анализа диагноз врача подтвердился.

У Ли мужские половые хромосомы, но выглядит она как женщина.

"Социально Ли – женщина. Но хромосомно она – мужчина", – объяснил Дуань.

Ли была в шоке от этой новости. Прожив 27 лет женщиной, она пыталась принять истину. Только один из 50 000 новорожденных имеет этот тип ХАГ.

Оба родителя Ли имеют рецессивный ген, который вызывает заболевание, дающее Ли один шанс из четырех наследовать это аномальное состояние.

Из-за отсутствия раннего лечения Ли также страдает остеопорозом и дефицитом витамина D. Врачи предположили, что яички Ли, спрятанные в животе, имеют высокий риск развития рака, и предложили провести срочную операцию по их удалению. В начале апреля Ли сделали рискованную операцию и успешно удалили яички. Теперь она нуждается в регулярных обследованиях и длительной гормональной терапии.

Реакция общественности на судьбу Ли была неоднозначной, многие в Интернете выражают сочувствие и восхищение ее мужеством в борьбе с таким кризисом идентичности.

О том, что произойдет с запланированной свадьбой Ли пока что не сообщается.

Напомним, индонезиец испытал шок, когда узнал, что его жена на самом деле мужчина. Правда выплыла после 12 дней брака.

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