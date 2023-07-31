270-килограммовый аллигатор напал на мужчину во время кормления: как он чудом избежал укуса (видео)

Житель Колорадо чудом избежал укуса почти 4-метрового и 270-килограммового аллигатора.

Работник фермы Colorado Gator Farm пытался накормить сырой индейкой массивную рептилию по кличке Элвис.

На жутком видео видно, как сотрудник по имени Чад заходит в воду и отдает еду. Когда он возвращался на берег, он подскользнулся и упал. В этот момент аллигатор бросился на Чада.

"На выходных Элвису трудно было решить, хочет ли он съесть индейку или ноги Чада. Кто же знал, что аллигатор длиной 3,7 метра и весом 270 кг может двигаться так быстро", — прокомментировали представители фермы в Facebook.

К счастью, рядом с Чадом был его коллега, остановивший рептилию, положив руку на морду.

Напомним, недавно паук укусил мужчину за горло, пока тот спал. Его горло так сильно напухло, что он не мог дышать.

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