270-килограммовый мужчина не смог сам выйти из квартиры: спасатели устроили спецоперацию (фото)

Спасение 272-килограммового мужчины во Флориде / © Instagram

Реклама

В американском городе Вест-Палм-Бич, штат Флорида, пожарные и медики провели необычную операцию по спасению мужчины весом около 272 кг, который из-за проблем со здоровьем не мог самостоятельно покинуть собственную квартиру.

Об этом сообщает Daily Mail.

Спасатели взялись за дело после того, как у мужчины произошел «внезапный медицинский кризис». Из-за его веса и ограниченной подвижности обычный выход через дверь или лестницу был невозможен.

Реклама

Команда срезала часть стены и балконные перила, после чего мужчину закрепили на специальном поддоне, обитом подушками, и с помощью крана осторожно опустили на землю. Там его уже ждала «скорая», которая доставила пациента в больницу.

В спасении участвовали около десяти специалистов. По словам медиков, для транспортировки таких людей применяются бариатрические протоколы, которые предусматривают специальные методы безопасного перемещения пациентов с избыточным весом.

Спасение 272-килограммового мужчины во Флориде / © Instagram

Видео операции, обнародованное в Instagram, быстро распространилось в Сети и вызвало волну обсуждений — пользователи благодарили спасателей, но также выражали обеспокоенность состоянием мужчины.

Событие совпало с обсуждением в США новых рекомендаций по определению ожирения. Согласно обновленным стандартам, более 100 млн американцев с избыточным весом могут официально попасть в категорию людей с ожирением.

Реклама

К слову, турецкий тиктокер Эфекан Култур, популярный благодаря мукбанг-стримам (поглощение большого количества пищи на камеру), умер в возрасте 24 лет из-за осложнений, связанных с ожирением. Несмотря на то, что в прошлом году мужчина объявил о переходе на диету из-за серьезных проблем со здоровьем, тысячи подписчиков заставляли его продолжать нездоровую карьеру.