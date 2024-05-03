28-летний житель Днепра вышел из заправки миллионером: фото, подробности

Он заехал на АЗК, чтобы выпить кофе.

Житель Днепра выиграл 1 000 000 гривен в государственную лотерею.

Об этом сообщает msl.ua.

Имя счастливчика – Артем Писоцкий. 17 апреля мужчина заехал на АЗК за утренним кофе и решил купить лотерейный билет.

"Я часто покупаю лотерейные билеты на заправке. Выбрал лотерею "БАГАТСТВО ФАРАОНІВ". В этом билете был выигрыш – 100 гривен, я решил на эти деньги купить еще один билет – снова выиграл, и снова купил лотерейный билет. И вот в третьем билете оказался миллион гривен", — поделился 28-летний мужчина. "Мне очень повезло".

Артем Песоцкий / Фото: msl.ua

Со своего выигрыша Артем уплатит налоги – 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Напомним, ранее переселенцы из Луганщины выиграли большой приз в лотерею. 13 стало счастливым числом для семьи.

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