28-летняя женщина две недели ходила в школу, притворяясь подростком чем это закончилось

28-летняя жительница Нью-Йорка, США, оказалась в центре громкого скандала после того, как в течение нескольких недель выдавала себя за подростка и посещала среднюю школу в Бронксе.

Как пишет АР, женщина была арестована прямо на территории учебного заведения.

По данным полиции, Кейси Клаассен поступила в академию Вестчестер Сквер под вымышленным именем Шамара Рашада. Она представилась 16-летней девушкой, которая якобы недавно переехала в Нью-Йорк из Огайо вместе с сестрой.

Женщина регулярно посещала занятия около двух недель и получила официальное школьное удостоверение с фальшивыми данными. Однако ее история начала вызывать подозрения после того, как работники школы обнаружили профили Клаассен в социальных сетях.

На страницах женщины была указана дата рождения – 29 июля в 1997 году. Кроме того, на одном из фото она держала на руках маленького ребенка. В другом сообщении Клаассен писала о своей дочери.

После дополнительных проверок женщина наконец призналась, что соврала о своем возрасте и лице. По ее словам, знакомая посоветовала ей поступить в школу, чтобы она могла претендовать на большую социальную помощь.

Полиция предполагает, что схема могла быть связана с социальными выплатами, однако детали правоохранители пока не разглашают.

Кейси Клаассен выдвинули обвинения в создании угрозы благополучию ребенка, незаконном проникновении на чужую территорию и преступном выдаче себя за другое лицо. После задержания женщину отпустили. Она заявила, что "не признает себя виновной". Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 июня.

Это не первый подобный случай в США. Несколько лет назад медиа привлекла 29-летняя женщина, которая также выдавала себя за школьницу и объясняла свои действия желанием «пережить свои славные дни» еще раз.

