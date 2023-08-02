28-летняя женщина обручилась с 70-летним: история любви пары, которую путают с внучкой и дедушкой

Супружеская пара с 42-летней разницей в возрасте рассказала, как вынуждена защищать свои отношения после обвинений, что их "любовь — это ложь".

70-летний Дэвид рассказал YouTube-каналу Love Don't Judge, что познакомился с 28-летней Джеки на сайте онлайн-знакомств, когда он путешествовал по Филиппинам, ее родной стране, семь лет назад.

"Когда я увидел ее профиль — чуть ли не упал со стула", — вспомнил он.

Дэвид и Джеки / Фото: скриншот с видео

Со своей стороны, Джеки добавила: "Я не просматривала его профиль. Я не подозревала, как он выглядит. Свидание было забавным. Он был джентльменом и был очень милым".

Быстро найдя общий язык, пара сходила на несколько свиданий, прежде чем Дэвид вернулся домой в Окленд, штат Калифорния, США. Но, не сумев выбросить Джеки из головы, через три месяца он прилетел обратно на Филиппины, чтобы пригласить ее на другое свидание.

Дэвид и Джеки / Фото: скриншот с видео

Дэвид удивил Джеки, сделав ей предложение. Визу в Америку она получила примерно через 11 месяцев, когда пара приступила к планированию свадьбы.

"Наша свадьба была веселой. Это был лучший день в моей жизни", — сказала Джеки. "Мои родители, мои братья и сестры не смогли бы переехать в Америку. Моя семья меня очень поддерживает, и мои друзья тоже. Я не жалею, что вышла замуж за Дэйва, потому что он действительно хороший человек. Он любит меня, он уважает меня, он самый лучший".

Свадьба Дэвида и Джеки / Фото: скриншот с видео

Когда Джеки утверждает, что не беспокоится об их разнице в возрасте, Дэвид говорит, что волновался о том, что другие подумают об этом. Он сказал: "У меня были опасения, но это было не с моей точки зрения, это было с точки зрения Джеки".

Когда я ухаживал за Джеки, то постоянно напоминал ей о разнице в возрасте и напоминал, что я старше ее родителей. Я сказал ей: "Ты уверена, что хочешь пройти через это?". И каждый раз, не задумываясь, Джеки отвечала: "Да, хочу".

Дэвид и Джеки / Фото: скриншот с видео

Джеки, работающая в местной аптеке, ежегодно возвращается на Филиппины, чтобы посетить свою семью и предоставить им финансовую поддержку, насколько это возможно.

Дэвид добавил: "Я на пенсии. Я плачу большую часть счетов, но у Джеки есть работа, чтобы содержать свою семью".

Дэвид и Джеки / Фото: скриншот с видео

Между сменами на работе Джеки публикует видео о своих отношениях с Дэвидом в TikTok, присоединяясь к вирусным тенденциям и отвечая на вопросы пользователей.

Тем не менее, в результате пара столкнулась с критикой, поскольку пользователи спрашивают, является ли их любовь "настоящей".

"В целом мы получили очень положительные оценки. Но это не значит, что все поступающие комментарии положительные", — добавил Дэвид.

Дэвид и Джеки / Фото: скриншот с видео

Джеки продолжила: "Многие называют его моим сахарным папой, говорят, что я искательница грин-карт и золотоискатель. Но на самом деле меня это не беспокоит, потому что это неправда. Я знаю себя, я знаю, что я не золотоискатель".

Несмотря на негативные комментарии, Дэвид говорит, что Джеки "значительно улучшила его жизнь", и он больше не представляет жизнь без нее. Он сказал: "С тех пор как мы встретились, я очень счастлив. Если два человека любят друг друга и хотят идти по жизни вместе, возраст — это просто число".

Дэвид и Джеки / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно 83-летняя бабушка ушла от своего 37-летнего мужа. Она заявила, что "вместо того, чтобы заниматься любовью, они спорили".

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