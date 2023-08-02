28-летняя женщина обручилась с 70-летним: история любви пары, которую путают с внучкой и дедушкой

Также влюбленные прокомментировали разницу в возрасте.
Супружеская пара с 42-летней разницей в возрасте рассказала, как вынуждена защищать свои отношения после обвинений, что их "любовь — это ложь".
70-летний Дэвид рассказал YouTube-каналу Love Don't Judge, что познакомился с 28-летней Джеки на сайте онлайн-знакомств, когда он путешествовал по Филиппинам, ее родной стране, семь лет назад.
"Когда я увидел ее профиль — чуть ли не упал со стула", — вспомнил он.
Со своей стороны, Джеки добавила: "Я не просматривала его профиль. Я не подозревала, как он выглядит. Свидание было забавным. Он был джентльменом и был очень милым".
Быстро найдя общий язык, пара сходила на несколько свиданий, прежде чем Дэвид вернулся домой в Окленд, штат Калифорния, США. Но, не сумев выбросить Джеки из головы, через три месяца он прилетел обратно на Филиппины, чтобы пригласить ее на другое свидание.
Дэвид удивил Джеки, сделав ей предложение. Визу в Америку она получила примерно через 11 месяцев, когда пара приступила к планированию свадьбы.
"Наша свадьба была веселой. Это был лучший день в моей жизни", — сказала Джеки. "Мои родители, мои братья и сестры не смогли бы переехать в Америку. Моя семья меня очень поддерживает, и мои друзья тоже. Я не жалею, что вышла замуж за Дэйва, потому что он действительно хороший человек. Он любит меня, он уважает меня, он самый лучший".
Когда Джеки утверждает, что не беспокоится об их разнице в возрасте, Дэвид говорит, что волновался о том, что другие подумают об этом. Он сказал: "У меня были опасения, но это было не с моей точки зрения, это было с точки зрения Джеки".
Когда я ухаживал за Джеки, то постоянно напоминал ей о разнице в возрасте и напоминал, что я старше ее родителей. Я сказал ей: "Ты уверена, что хочешь пройти через это?". И каждый раз, не задумываясь, Джеки отвечала: "Да, хочу".
Джеки, работающая в местной аптеке, ежегодно возвращается на Филиппины, чтобы посетить свою семью и предоставить им финансовую поддержку, насколько это возможно.
Дэвид добавил: "Я на пенсии. Я плачу большую часть счетов, но у Джеки есть работа, чтобы содержать свою семью".
Между сменами на работе Джеки публикует видео о своих отношениях с Дэвидом в TikTok, присоединяясь к вирусным тенденциям и отвечая на вопросы пользователей.
Тем не менее, в результате пара столкнулась с критикой, поскольку пользователи спрашивают, является ли их любовь "настоящей".
"В целом мы получили очень положительные оценки. Но это не значит, что все поступающие комментарии положительные", — добавил Дэвид.
Джеки продолжила: "Многие называют его моим сахарным папой, говорят, что я искательница грин-карт и золотоискатель. Но на самом деле меня это не беспокоит, потому что это неправда. Я знаю себя, я знаю, что я не золотоискатель".
Несмотря на негативные комментарии, Дэвид говорит, что Джеки "значительно улучшила его жизнь", и он больше не представляет жизнь без нее. Он сказал: "С тех пор как мы встретились, я очень счастлив. Если два человека любят друг друга и хотят идти по жизни вместе, возраст — это просто число".
Напомним, недавно 83-летняя бабушка ушла от своего 37-летнего мужа. Она заявила, что "вместо того, чтобы заниматься любовью, они спорили".
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