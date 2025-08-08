28-летняя женщина "состарилась" во время беременности: фото до и после

Реклама

Фарах Файзал, менеджер по маркетингу, живущая в Малайзии, вызвала ажиотаж в социальных сетях, когда опубликовала фотографию своего деформированного лица во время беременности.

Ее лицо напоминало лицо пожилой женщины, с глубокими морщинами, увеличенными носом и ушами и пустулами. Уход за кожей, на который она полагалась годами, оказался совершенно неэффективным, и ситуация усугубилась на поздних сроках беременности.

Каждое утро, когда она просыпалась, на ее лице появлялись новые пустулы, а кожа чесалась и воспалялась. Весь этот опыт был глубоко травматичен, и Фарах благодарна своему мужу за то, что он помог ей преодолеть это, не потеряв рассудок.

Фарах во время и после беременности

«Я пережила 9 месяцев хаоса, плакала из-за своего лица, а теперь я мама ребенка. Процесс выздоровления продолжается», — недавно написала молодая женщина в социальных сетях.

«Я не могу представить себя с кем-то другим в этой жизни», — сказала Файзал о своем муже. «Мой муж — это мой дом, он успокаивает мои страхи, поддерживает, когда я паникую. Он всегда напоминает мне, как я красива, сильна и достойна любви».

К счастью, после рождения ребенка состояние Фарах значительно улучшилось. Большинство воспалений исчезло, как и пустулы, и 28-летняя женщина надеется вскоре вернуться к своей прежней жизни.

Фарах до беременности

История Фарах Файзал стала вирусной в социальных сетях, но не все оценили ее пост. Некоторые критики обвинили ее в том, что она поделилась личными подробностями своей жизни, а другие — что она отретушировала свои фотографии, чтобы привлечь внимание.

В ответ на негативные отзывы молодая мать объявила, что больше не будет делиться подробностями своего состояния в социальных сетях, объяснив, что она хотела лишь подчеркнуть травматические изменения, которые женщины могут пережить во время беременности.

«Я никому не обязана давать объяснения», — написала она. «Но правда в том, что мое психическое здоровье ухудшается, когда некоторые люди нечаянно игнорируют, как гормоны беременности могут влиять на тело, кожу и эмоции женщины».

