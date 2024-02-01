285-летний лимон с надписью продали на аукционе: какую сумму за него отдали (фото)

Шкаф, в котором его нашли, продали в разы дешевле.

285-летний лимон, найденный в ящике старого шкафа, был продан на аукционе в Англии за 1780 долларов.

Об этом пишет UPI.

Аукционисты Brettells в Шропшире рассказали, что шкаф XIX века был привезен в аукционный дом семьей, которая заявила, что он принадлежал умершему дяде.

Специалист фотографировал выставленный на продажу шкаф, когда в задней части ящика был обнаружен лимон.

На нем было написано: "Подаренный господином П. Лу Франкини 4 ноября 1739 в году мисс Э. Бакстер".

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Аукционный дом решил попытаться продать выдержанный лимон, и работники были в шоке, когда за него заплатили высокую цену 1780 долларов.

Тем временем шкаф был продан всего за 40 долларов.

Напомним, недавно в Вене обнаружили утраченную картину Густава Климта. Ее стоимость шокирует.

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