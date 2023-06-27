29-летняя шимпанзе Ванилла, всю жизнь просидевшая в клетке, впервые увидела небо – трогательное видео

В Сети появилось трогательное видео, как 29-летняя шимпанзе Ванилла впервые увидела открытое небо.

Об этом пишет nypost.com.

Животное выжило в печально известной нью-йоркской Лаборатории экспериментальной медицины и хирургии приматов (LEMSIP). Ванилла прибыла в приют "Спасите шимпанзе" в Форт-Пирсе, Флорида, США.

Сообщается, что она никогда не выходила за пределы клетки площадью 150 квадратных см или вольера размером с гараж.

Она жила в печально известной лаборатории, закрывшейся в 1997 году, пока ей не исполнилось 2 года. Затем животное было среди группы, переведенной в Калифорнию, где ее поместили в больший вольер в приюте, закрывшемся в 2019 году и которому угрожали лесные пожары.

В прошлом году убежище для шимпанзе организовало доставку ее и ее группы на территорию в 60 гектаров в Саншайн-Стейт.

В трогательном видео запечатлен момент, как Ванилла вышла из своего вольера и впервые посмотрела в небо.

Затем она пошла исследовать остров.

В ее новом приюте живут 226 шимпанзе, забранных из лабораторий, индустрии развлечений, торговли экзотическими животными и придорожных зоопарков, и многие из них раньше находились в одиночном заключении и никогда раньше не общались с другими шимпанзе.

По словам приматолога, она хорошо поладила с другими спасенными животными и чувствует себя отлично.

"Ванилла очень хорошо приживается", – отметил Эндрю Хэллоран. "Когда она не исследует остров со своими друзьями, ее обычно можно найти на вершине трехэтажной платформы, где она обозревает свой новый мир. Она ладит со всеми остальными 18 шимпанзе на своем острове. И у нее особенно игривые отношения с альфа-самцем Дуайтом, у которого она ворует еду".

Напомним, мексиканский студент создал самых больших в мире кроликов с помощью генной инженерии. Он показал, как они выглядят.

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