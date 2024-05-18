29-летняя женщина закончит свою жизнь эвтаназией в мае: как она проведет последние минуты

Женщина, принявшая решение окончить свою жизнь, поскольку больше не может "справиться" со своей психической болезнью, объяснила, как она проведет свои последние минуты перед эвтаназией.

Об этом она рассказала The Guardian.

Зорайя тер Бик поделилась, что испытала мгновенное "облегчение" после того, как на прошлой неделе чиновники в Нидерландах дали окончательное разрешение на ее смерть с помощью ассистента самоубийства, после "длительного и сложного" процесса, длившегося три с половиной года.

29-летняя женщина, которая когда-то была начинающим психиатром, страдает хронической депрессией, тревогой, неопределенным расстройством личности и диагнозом "аутизм".

После многих лет терапии, медикаментозного лечения и различных процедур, Зорайя сказала, что "не может справиться с тем, как она живет сейчас", и в декабре в 2020 году подала заявление на ассистированную смерть.

Зорайя тер Бик / Фото: из соцсетей

Согласно нидерландскому законодательству, принятом в 2002 году, совершеннолетние дееспособные лица могут иметь право на ассистированную смерть при условии, что они испытывают "нестерпимые страдания без перспективы улучшения" — с чем также должны согласиться участвующие в процедуре медики.

Процесс подачи заявления

После трех с половиной лет ожидания Зорайя наконец-то получила разрешение на смерть.

Она рассказала: "Люди думают, что когда ты психически болен, то не можешь здраво мыслить, и это обидно. Я понимаю страхи, которые имеют некоторые люди с инвалидностью по поводу ассистированной смерти, и беспокойство относительно того, что на людей оказывают давление, чтобы они умерли. Но в Нидерландах этот закон действует уже более 20 лет, и это действительно безопасно. Это долгий и сложный процесс. Это не так, что вы просите о помощи в смерти в понедельник, а к пятнице вы уже мертвы. Я долго стояла в очереди на обследование, потому что есть очень мало врачей, которые готовы участвовать в ассистированной смерти для людей с психическими страданиями. Затем вас должна оценить команда врачей, получить второе мнение о вашей пригодности, а их решение должно быть пересмотрено другим независимым врачом".

Лечение, которое она попробовала

Она пояснила, что "никогда не колебалась" относительно своего решения, ожидая, пока чиновники поставят на нем печать, даже после встречи с новым партнером и надеясь, что безопасная среда, которую он предложил, поможет ее психическому состоянию.

"Но я продолжала наносить себе вред и испытывала суицидальные настроения", – говорит Зорайя.

Она попробовала разговорную терапию, лекарства и более 30 сеансов электрошоковой терапии (ЭШТ) и изначально была настроена оптимистично, но в конце концов говорит, что эти методы "не разрешили главные проблемы".

"Я думала, что мне станет лучше", – продолжила она. "Но чем дольше продолжается лечение, тем больше теряешь надежду".

После десяти лет Зорайя сказала, что исчерпала все возможности лечения и смирилась с тем, что уже ничего нельзя сделать, что побудило ее подать заявление на получение помощи в смерти.

Зорайя тер Бик / Фото: из соцсетей

Она пояснила, что процесс, который, как она ожидает, состоится в течение следующих нескольких недель, будет "похож на сон" и будет происходить у нее дома в присутствии медицинской команды.

Последние мгновения

Зорайя сказала: "Сначала мне дадут успокоительное и не будут давать лекарства, которые остановят мое сердце, пока я не впаду в кому. Для меня это будет все равно, что уснуть. Мой партнер будет рядом, но я сказала ему, что ничего страшного, если ему нужно будет выйти из комнаты до момента смерти. Теперь момент настал, мы готовы к этому и находим определенный покой. Я также чувствую вину. Но иногда, когда ты кого-то любишь, ты должен его отпустить".

Зорайя призналась, что боролась с чувством вины и говорит, что она "не слепа до боли", которую ее выбор приносит ее друзьям и семье, но говорит, что она все еще "совершенно решительно настроена пройти через это".

Она также рассказала о "полном шквале дерьма", который обрушился на нее, когда ее дело получило огласку во всем мире в апреле.

По словам Зорайи, ее почтовый ящик "взорвался", и она столкнулась с большим количеством негативной реакции, что заставило ее удалить все социальные сети.

"Люди говорили: "Не делай этого, твоя жизнь бесценна". Я это знаю", — добавила она. "Другие говорили, что имеют лекарство, например, специальную диету или лекарство. Некоторые советовали мне найти Иисуса или Аллаха, или говорили, что я буду гореть в аду. Я не могла справиться со всем этим негативом".

По словам Зорайи, врачи на каждом этапе спрашивали ее, уверена ли она в своем выборе, и напоминали, что она может отказаться в любой момент, но она остается непреклонной в своем решении.

Напомним, 25 апреля другая женщина организовала смерть по путем эвтаназии в свой день рождения. Ее любимый растрогал публичным обращением.

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