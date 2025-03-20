3,14 и дальше: 10-летний мальчик назвал рекордное количество цифр числа Пи

День Пи, который празднуется ежегодно 14 марта (3,14 – ссылка на математическую константу) – это больше, чем просто остроумное упоминание о самых известных цифрах в математике. Это также возможность для энтузиастов математики со всего мира продемонстрировать свои навыки, и в этом году 10-летний мастер памяти установил новый мировой рекорд по количеству десятичных знаков Пи, которые он смог вспомнить за одну минуту — 280.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Альберто Давила Арагон из Бристоля, Великобритания, вспомнил случай, побудивший его к попытке установления рекорда:

"В марте 2024 года моя школа организовала увлекательное соревнование на знание цифр числа Пи с удивительным призом: возможностью швырнуть пирог в лицо нашему директору. Полный решимости победить, я пошел домой и пообещал себе запомнить как можно больше цифр числа Пи. Я стал победителем конкурса, запомнив 150 цифр Пи. Наконец-то настал момент, когда я смог угостить пирогом нашего директора! Это был невероятный опыт, и я благодарен нашему директору за то, что он создал такой веселый вызов, мотивировавший меня проверить свои навыки памяти".

Это было только начало рекордного путешествия Альберто. Вдохновленный первым успехом, он продолжал работать над собой, изучая еще больше цифр числа Пи и улучшая свою скорость, пока не был готов бросить вызов мировому рекорду.

Когда этот момент наступил, родители помогли ему организовать событие. Они связались с Бристольским университетом в поисках математика, с местными спортивными клубами в поисках опытных хронометристов и профессионального свидетеля.

"Потом мы искали знаковое место для этого рекорда, которое было бы важно для меня, — пояснил Альберто. – Из обсерватории Клифтон открывается удивительный вид на культовый подвесной мост – я каждый день пересекаю его по дороге в школу. Я люблю школу, а еще я замечательный ученик – просто немного болтлив, как говорят мои учителя!"

Альберто Арагон / Фото: Guinness World Records

Для попытки Альберто завязали глаза, а свисток сигнализировал о начале и конце отсчета времени.

Будучи певцом и меломаном, Альберто использовал ритмы и узоры, помогавшие ему запоминать цифры, а также дыхательные паттерны для оптимизации скорости воспроизведения чисел.

Гордясь своим достижением, Альберто хочет вдохновить других на реализацию своего потенциала: "Я надеюсь, что моя история вдохновит других усовершенствовать свои навыки памяти. Кто знает, если повезет и у них будет добродушный директор школы, возможно, им тоже представится возможность дать кому-то пирогом в лицо".

Альберто Арагон / Фото: Guinness World Records

Напомним, недавно "мальчик-калькулятор" побил шесть мировых рекордов по математике за день. Вундеркинд может считать мысленно быстрее, чем вы успеете сделать это на калькуляторе.

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