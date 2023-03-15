3-летний мальчик внезапно умер во время просмотра мультфильма: его убила "невидимая болезнь"

Родители ребенка призывают более внимательно присматриваться к состоянию здоровья своих малышей.

В Вестбери, графство Уилтшир в Великобритании, во время просмотра мультфильмов внезапно умер 3-летний мальчик. Оказалось, что ребенок болел стрептококком А без симптомов.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Семья 3-летнего Тео рассказала, что мальчик умер внезапно, он просматривал мультфильм и потерял сознание. Родители быстро вызвали скорую. Медики, оперативно прибывшие на место, пытались реанимировать мальчика, однако у 3-летнего Тео остановилось сердце.

Фото: mirror.co.uk

Родители ребенка Билли и Джоди Эммы утверждают, что у их сына не было никаких симптомов стрептококка А. Единственное, что произошло, накануне Тео чувствовал себя вяло, однако после сна его состояние улучшилось. Теперь они обращаются к другим родителям с просьбой интересоваться состоянием своих детей, чтобы не повторить ошибки.

Стрептококк обычно сопровождается симптомами, похожими на грипп, состоящие из высокой температуры, отека желез, ломоты в теле и боли в горле, известного как "стрептококковая ангина". Иногда он может сопровождаться шершавой сыпью, похожой на "наждачную бумагу" (скарлатина), струпьями и язвами (импетиго).

Фото: mirror.co.uk

После лечения антибиотиками симптомы обычно исчезают в течение одного-трех дней, но иногда стрептококк может перерасти в более серьезную и потенциально смертельную болезнь.

Напомним, в Соединенных Штатах трехлетняя девочка случайным выстрелом из пистолета убила четырехлетнюю сестру.

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