30 лет за рулем: водитель грузовика шокировал, как изменилась одна сторона его лица – фото

Многие считают, что солнцезащитный крем нужен только на пляже или во время летних прогулок. Однако Стив, 56-летний водитель грузовика из Йоркшира, Великобритания, на собственном опыте убедился, что солнце может влиять на кожу даже за рулем.

Он рассказал Mirror, что после тридцати лет работы заметил значительную разницу между правой и левой сторонами своего лица. Одна половина выглядела значительно старше и была более морщинистой.

Стив провел большую часть своей жизни за рулем, работая по шесть дней в неделю. Ультрафиолетовое излучение солнца постоянно попадало на правую сторону его лица через окно грузовика. Как и многие другие водители, Стив не думал о защите от солнца, считая, что стекло защитит его кожу. Он никогда не пользовался солнцезащитным кремом или увлажняющими средствами.

"В последние четыре или пять лет я замечал глубокие линии и морщины на правой стороне своего лица. Я смотрел в зеркало, оттягивал кожу вокруг глаз и думал о себе: "Я старею", – поделился он в интервью изданию.

Сначала Стив воспринимал морщины как естественную часть старения. Однако ситуация изменилась, когда он вспомнил фотографию из газеты, на которой было показано лицо водителя грузовика из США, чья кожа на одной стороне была заметно старее из-за ультрафиолета. Это натолкнуло его на мысль, что солнце могло так же повлиять и на него.

Чтобы узнать больше, он обратился к врачу. "Она сказала мне, что солнце повредило не только поверхность моей кожи, но и более глубокие слои, из-за чего правая сторона моего лица немного запала", – поделился Стив.

Стив / Фото: Positive Communications

Кроме этого, врач диагностировала у него розацеа – заболевание кожи, которое вызывает покраснение и раздражение.

Доктор назначила Стиву медицинский уход за кожей и обязательное использование солнцезащитного крема с фактором защиты SPF 50. Она объяснила, что солнечные лучи влияют на кожу не только снаружи, но и глубоко внутри, вызывая морщины, пигментацию и даже повреждение коллагена.

После того, как Стив начал придерживаться рекомендаций, он смог пройти курс лечения дермальными филлерами, чтобы разгладить морщины и восстановить баланс лица.

"Теперь я бы посоветовал всем пользоваться солнцезащитным кремом, независимо от того, находитесь ли вы в кабине грузовика или на улице", — говорит Стив.

Стив / Фото: Positive Communications

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