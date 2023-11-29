30-летняя женщина покрасила волосы и притворялась 13-летней дочерью в школе: чем все закончилось

В США молодая мама, которая выдавала себя за свою 13-летнюю дочь в школе, чтобы доказать свою точку зрения, недавно была признана виновной в преступном вторжении на территорию.

Об этом пишет Oddity Central.

15 ноября присяжные приговорили Кейси Гарсию к шести месяцам условно и обязали ее заплатить штраф в размере 700 долларов в связи с произошедшим в 2021 году инцидентом, когда она посещала занятия в средней школе Сан-Элизарио под видом своей дочери-подростка.

Кэйси Гарсиа / Фото: скриншот с видео

Женщина имела целью показать, насколько легко в школу мог войти взрослый.

Мама, которой на тот момент было 30 лет, покрасила волосы, нанесла автозагар, надела толстовку и маску, чтобы сойти за свою 13-летнюю дочь и получить доступ в школу. Она записала скандальный эксперимент и разместила видео в социальных сетях, где оно привлекло много внимания, но в конце концов привело к ее аресту.

В вирусном видео под названием "Почему я выдавала себя за свою 13-летнюю дочь? Грубый, но реальный ответ" Гарсиа рассказала, что, надев элементарную маскировку, она пошла в школу, где кто-то просто проверил ее удостоверение личности и спросил, вошла ли она уже в систему, прежде чем впустить ее внутрь. Мать утверждала, что охрану больше беспокоило отсутствие ее смартфона, чем проверка ее подлинного лица. Она могла посещать занятия в качестве обычного подростка.

"Это сможет сделать кто-то другой", — говорит Гарсиа в видео. "Вот почему я это сделала – согласны ли вы со мной или нет".

Утверждается, что Гарсиа могла посещать все занятия, и никто не задавал ей никаких вопросов, кроме последнего урока, когда учительница попросила ее остаться и услышала ее голос.

"Это было несложно", — сказала Кэйси в видео. "И я прошла все семь уроков, пока последняя учительница, она была женщиной, не сказала: "Джули, ты можешь остаться после уроков?". И я сказала "совершенно точно". Она посмотрела на меня и сказала: "Ты не Джули".

Молодая мама объясняет, что она выдавала себя за свою дочь только для того, чтобы разоблачить "опасности школ" и "защитить детей", добавив: "Если вы хотите преследовать меня ради этого, мне больше нечего сказать".

И они пришли за ней. Об инциденте сообщили в офисе шерифа округа Эль-Пасо представители Независимого школьного округа Сан-Элизарио, а Кейси Гарсиа была арестована 4 июня в 2021 году. Она фактически записала момент, когда шерифы пришли к ней домой, чтобы арестовать ее, а также разместила это на YouTube.

Ранее в этом месяце Кейси была приговорена к шести месяцам условно, 100 часов общественных работ и штрафу в 700 долларов.

Напомним, потерянное кольцо с бриллиантом нашли среди 20 тонн мусора. Женщина случайно ее выбросила.

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