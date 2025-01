30-летнюю беременную, которую разыскивал Интерпол, арестовали в больнице "во время родов" – фото

В Колумбии в больнице "во время родов" арестовали женщину, которую разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает Need To Know.

30-летняя Заида Роза Лопес была захвачена врасплох, когда сотрудники иммиграционной службы и полиции поймали ее в помещении роддома.

Она обратилась в больницу после того, как почувствовала сильную боль в животе, вызванную беременностью.

На снимке, сделанном на месте происшествия, видно, как она лежит на кровати в палате, а вокруг нее стоят коренастые правоохранители.

Женщину, которую разыскивал Интерпол, арестовали в роддоме / Фото: Jam Press

Венесуэлку схватили в Вальедупаре. Во время ареста присутствовал социальный работник и врач.

Власти смогли отследить Лопес в больнице благодаря уведомлению из информационной системы регистрации иностранцев.

Она разыскивается венесуэльским правосудием по обвинению в мошенничестве и сговоре с целью совершения преступления. Она была передана в распоряжение полиции, которая проведет процедуры по ее депортации на родину. Там она предстанет перед судьей, чтобы ответить на предъявленные против нее обвинения.

Напомним, в Ровно женщина пожаловалась на соседа в полицию, потому что тот облил ее дверь святой водой.

Читайте также: