30 невероятных фактов о королевских семьях, которых не найдешь в учебниках истории

Факты о королевских семьях / © Associated Press

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Королевские семьи веками находились в центре внимания — их жизни тщательно документировались летописцами, историками и хронистами. Однако немало необычных, курьезных и просто увлекательных фактов не попали в школьные учебники. В этой подборке собраны малоизвестные эпизоды из жизни монархов.

Об этом сообщило издание Bored panda

Королева Дании Маргрете II создала иллюстрации для «Властелина колец»

Маргрете II была не только королевой Дании с 1972 по 2024 год, но и талантливой художницей. В 1970-х годах она прислала Дж. Р. Р. Толкину рисунки сцен из «Властелина колец». Ее работы так впечатлили писателя, что они попали в датское издание книги 1977 года. Эти иллюстрации публиковались под ее псевдонимом Ингахильд Гратмер.

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Маргрете II / © Associated Press

Король Давид Калакауа первым совершил кругосветное путешествие

Король Гавайев Давид Калакауа стал первым монархом, совершившим кругосветное путешествие. В 1881 году он отправился в 281-дневное путешествие, посетив 12 стран. Помимо развития международных отношений, он активно пропагандировал гавайскую культуру и поощрял иммиграцию.

Король Давид Калакауа / © Общественное достояние

Карл II Испанский имел странное генеалогическое дерево

Последний король династии Габсбургов Карл II Испанский имел уникальное генеалогическое дерево из-за многочисленных кровосмесительных браков в семье. Его мать была племянницей отца, а бабушка — его тетей, а прабабушка также была его бабушкой. Эти браки привели к генетическим проблемам, среди которых была выступающая челюсть и большой язык, что затрудняло его речь.

Карл II Испанский / © Общественное достояние

Мария-Тереза Шарлотта была королевой Франции на 20 минут

Мария-Тереза была единственной дочерью Людовика XVI и Марии-Антуанетты, которая достигла совершеннолетия. После Июльской революции 1830 года, ее муж и дядя отреклись от престола, что сделало ее королевой Франции на 20 минут — период, который историки считают самым коротким правлением в истории.

Мария Тереза Французская / © Общественное достояние

Леди Маргарет Бофорт родила короля Генриха VII в 13 лет

Леди Маргарет Бофорт стала матерью первого монарха династии Тюдоров, Генриха VII, в возрасте всего 13 лет. Она вышла замуж за Эдмунда Тюдора, когда ей было всего 12, но муж умер от чумы до рождения сына. Хотя леди Маргарет позже выходила замуж еще дважды, больше детей у нее не было.

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Маргарет Бофорт / © Общественное достояние

Последние слова Марии-Антуанетты были извинением перед палачом

Последняя королева Франции перед Французской революцией Мария-Антуанетта была казнена революционным трибуналом. Ее последними словами перед смертью были: «Простите, сэр. Я не хотела этого делать». Считается, что это были извинения перед палачом за то, что она случайно наступила ему на ботинок.

Мария-Антуанетта / © Общественное достояние

Елизавета I носила густой белый макияж

Королева Англии и Ирландии Елизавета I носила густой белый макияж на лице и шее, что стало модной тенденцией среди женщин того времени. Для того, чтобы скрыть шрамы от оспы, она начала использовать свинцовый белильный порошок, что давало ей эффектную бледность. Это стало символом элегантности и, к сожалению, не без последствий для ее здоровья.

Елизавета I / © Общественное достояние

Король Дании не носит корону

Необычная традиция коронации существует в Дании. Король Дании, в отличие от других монархов Европы, не короновался. Вместо этого он просто провозглашается королем на балконе дворца Кристиансборг. Это произошло с Фредериком X после отречения его матери от престола в 2024 году. Сама корона хранится в замке Розенборг в Копенгагене.

Король Фредерик X / © kongehuset.dk

Чарльз III стал первым монархом Великобритании, получившим университетское образование

Король Чарльз III стал первым монархом Великобритании, который продолжил обучение после окончания средней школы. Он поступил в Тринити-колледж в Кембридже, где изучал антропологию, археологию и историю. Это было значительное нарушение традиций, поскольку ранее наследники престола обычно поступали в Британские вооруженные силы. Кроме того, Карл III получал образование по валлийской истории и языку в Университетском колледже Уэльса. В 1970 году он получил степень бакалавра.

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Чарльз III / © Associated Press

Георг VI стал первым членом королевской семьи, который играл в Уимблдоне

Король Георг VI, отец королевы Елизаветы II, стал первым членом королевской семьи, который принял участие в Уимблдоне. В 1926 году он соревновался в парном мужском турнире вместе с командиром авиации Луи Грегом. Хотя они проиграли в трех сетах, этот момент стал историческим для королевской семьи.

Георг VI / © Associated Press

Юстиниан II вернулся на престол с золотым протезом носа

Император Византии Юстиниан II, после того, как был свергнут с престола, стал жертвой восстания. Его нос был отрублен как знак того, что император не может вернуться к власти. Однако в 705 году, Юстиниан снова получил престол, надев золотой протез на свое лицо, и вернулся к своей императорской власти.

Юстиниан II. Фото: Marvelfannumber1

Николай II сделал татуировку

Последний монарх Российской империи Николай II сделал татуировку дракона на правом предплечье во время визита в Японию в 1891 году. Это было неприязненно воспринято аристократией, поскольку татуировка не соответствовала нормам для лиц такого высокого ранга. Однако Николай II часто демонстрировал свою татуировку, несмотря на критику, и даже щеголял ею среди близких друзей.

Николай II

Король Испании Альфонсо XIII был номинирован на Нобелевскую премию мира

Король Испании Альфонсо XIII стал единственным монархом в истории, номинированным на Нобелевскую премию мира. Во время Первой мировой войны он основал Европейское военное министерство, которое занималось поиском пропавших без вести солдат и гражданских лиц. Его усилия были оценены многими странами, и в 1917 году он получил номинацию на Нобелевскую премию мира, а также была выдвинута повторная номинация в 1933 году после его изгнания.

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Альфонсо XIII / © Общественное достояние

Клеопатра не была египтянкой

Несмотря на то, что Клеопатра была царицей Египта, ее этническое происхождение было македонским. Она была частью династии Птолемеев, которая правила Египтом с 305 года до нашей эры. Клеопатра стала единственным членом своей семьи, который выучил египетский язык, ведь большинство ее родственников говорили только на греческом языке.

Клеопатра

Жозеф Бонапарт поселился в Нью-Джерси после поражения Наполеона

Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, после поражения в 1815 году поселился в Соединенных Штатах. Он приобрел особняк в Нью-Джерси, который стал известен как «второй лучший дом в Америке» после Белого дома. Он также принимал политиков и интеллектуалов в своем доме.

Жозеф Бонапарт / © Общественное достояние

Внучка королевы Виктории прожила до 1981 года

Королева Виктория, правившая Британией с 1837 по 1901 год, имела девять детей, 42 внуков и 87 правнуков. Первый ее внук умер в 1866 году, но последняя внучка, принцесса Алиса дожила до 1981 года. Она стала одной из самых долгоживущих представителей королевской семьи.

Королева Виктория / © Архів

Королева Елизавета I удерживала в плену двоюродную сестру

Королева Шотландии Мария сбежала в Англию после смерти своего мужа. В Англии ее приняла двоюродная сестра, королева Елизавета I. Однако, опасаясь, что Мария станет угрозой ее трону, Елизавета заключила ее в тюрьму на 19 лет. Впоследствии Мария была казнена за заговор. Интересно, что сын Марии, Яков VI, стал королем Англии, Шотландии и Ирландии после смерти Елизаветы.

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Елизавета I / © Общественное достояние

Мария-Антуанетта притворялась крестьянкой

Королева Франции построила Амау-де-ла-Рейн («Гамлет королевы») — деревню в парке Версальского дворца. Некоторые его здания были функциональными, другие — лишь декоративными. В нем Мария-Антуанетта вместе с друзьями одевалась в простые платья и соломенные шляпы, как простая девушка.

Мария-Антуанетта / © Общественное достояние

Чарльз Лысый не был лысым, несмотря на прозвище

Чарльз II, известный как Карл Лысый, на самом деле имел пышные волосы. Прозвище не соответствовало его внешности. По одной из теорий, оно могло быть связано с его чувством юмора.

Карл II Лисий / © Общественное достояние

Людовик XIV правил дольше всех в истории Европы

Людовик XIV правил Францией 72 года — с 1643 по 1715-й. Его правление стало самым длинным в истории Европы. Он пережил своего сына и внука, а трон после него унаследовал правнук.

Людовик XIV / © Общественное достояние

У Генриха VIII могла быть редкая кровь

Исследователи считают, что английский король Генрих VIII был носителем Келл-положительной группы крови. Ученые считают, что именно этот генетический фактор мог вызвать серию выкидышей у его жен и любовниц. Кроме того, в среднем возрасте сам король начал страдать от резкого физического и психического упадка.

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Исследователи предполагают, что он мог унаследовать этот Келл-антиген от своей прабабушки по материнской линии — Жакетты Люксембургской. Кроме того, вероятно, что Генрих имел также синдром Маклеода — состояние, которое встречается исключительно у мужчин с Келл-положительной кровью. Этот синдром мог быть причиной сильной боли в ногах, от которой страдал монарх на протяжении всей жизни.

Генриха VIII / © Общественное достояние

Ричард Львиное Сердце почти не жил в Англии

Хотя Ричард I, известный как Ричард Львиное Сердце, был королем Англии десять лет, на ее территории он провел лишь полгода. Большую часть времени он участвовал в крестовых походах, находился в плену или оборонял французские владения, которые входили в Анжуйскую империю.

Ричард И Львиное Сердце / © Общественное достояние

Династия Тюдоров зародилась из запретного брака

Мать короля Генриха VI, Екатерина Валуа, после смерти мужа, Генриха V, завела роман с валлийским дворянином Оуайном ап Маредуддом ап Тюдуром. Несмотря на запрет повторного брака без разрешения парламента или короля, она вышла за него. Оуайн сменил имя на Оуэн Тюдор. У супругов было пятеро детей — так зародилась династия Тюдоров.

Екатерина Валуа / © Общественное достояние

Гробница Клеопатры до сих пор не найдена

Хотя Клеопатру и ее любовника Марка Антония, по преданию, похоронили в Александрии, точное место их захоронения остается неизвестным. Археологи находили лишь фрагменты дворца и артефактов ее эпохи.

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Клеопатра / © Общественное достояние

Банк Медичи понес убытки из-за английского короля Эдуарда IV

В XV веке банк Медичи считался самым влиятельным в Европе. Во время Войны Роз Эдуард IV получал от него большие займы, но ни один не вернул. Эти долги, среди других факторов, вызвали экономическое падение банка.

Эдуарда IV / © Общественное достояние

Людовика IX признали святым

Людовик IX, известный как Святой Людовик, правил Францией почти 40 лет. За свою набожность и справедливость был канонизирован Папой Бонифацием VIII и стал единственным французским монархом, удостоенным такого титула.

Людовик IX / © Общественное достояние

Стефан Блуаский случайно избежал катастрофы и стал королем

В 1120 году Стефан должен был плыть на «Белом корабле» вместе с наследником Уильямом Аделином, но в последний момент выбрал другое судно — либо из-за сильной диареи, либо из-за переполненности корабля. «Белый корабль» затонул, все пассажиры, кроме одного, погибли. Впоследствии Стефан стал королем Англии.

Стефан Блуаский / © Общественное достояние

Семья Бертолеони правит самым маленьким королевством в мире

Остров Таволара (5 км²) в Италии считается самым маленьким королевством. Хотя монархия не признана официально, наибольшее влияние на нем имеет семья Бертолеони. Нынешний король Антонио Бертолеони и кронпринцесса Маддалена управляют двумя ресторанами. Антонио рыбачит, продает сувениры и занимается садоводством.

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Герб Таволари / © Общественное достояние

Георг I был неожиданным королем Великобритании

После смерти бездетной королевы Анны, закон запретил передавать трон католикам. Георг I, протестант из Ганновера, стал самым приемлемым претендентом и взошел на британский престол в 1714 году.

Георг I / © Общественное достояние

Многие верили, что прикосновение монарха может вылечить болезнь

В средневековой Европе верили, что прикосновение монарха может вылечить «царское зло» — золотуху. Короли использовали этот «божественный дар» для укрепления авторитета и легитимности своей власти.

Генрих ІІ лечит золотуху прикосновением. Фото: G.Garitan