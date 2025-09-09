Реклама

Многие люди чувствовали невыносимую боль, стоя на LEGO. Поэтому, вероятно, что новый мировой рекорд их ошеломит больше всего. Так, Габриэль Уолл (Новая Зеландия) побила мировой рекорд, пробежав по деталям LEGO 100 метров без обуви.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Как мама двоих детей, она, вероятно, наступила на пластиковые кирпичики больше раз, чем может сосчитать.

Габриэль преодолела дистанцию босиком за 24,75 секунды.

Для изготовления трека было использовано 300 кг LEGO, предоставленных благотворительной организацией Imagination Station, новозеландской организацией, использующей LEGO в своих образовательных занятиях по робототехнике и механике для детей.

Побив этот мировой рекорд, Габриэль вычеркнула из своего списка желаний, который она составила после ухудшения состояния здоровья в 2022 году.

И она описала это как «незабываемый» опыт.

Габриэль Уолл / © Guinness World Records

«Я горжусь тем, что подтолкнула себя к новым границам», — сказала она.

Чтобы подготовиться, она тренировалась бегать с более широкой стойкой, чтобы удерживать равновесие на дорожке.

В какой-то момент она немного споткнулась, но быстро овладела собой и добежала до конца дистанции за ошеломляющее время.

Габриэль Уолл / © Guinness World Records

Габриэль надеется побить еще несколько рекордов из LEGO, но, возможно, строя из него, а не ходя по нему.

