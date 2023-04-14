31-летняя женщина внезапно умерла после вывиха колена: что произошло

Британка Джемма Харрис скончалась через несколько недель после того, как вывихнула колено.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Инцидент произошел в ноябре, когда она развлекалась на девичнике. Некоторое время 31-летний косметолог лечила травму в медучреждении. Впрочем, несмотря на это ее колено было отечным.

Женщина больше не обращалась к медикам и планировала переезд к своему любимому. Но 16 января Джемма внезапно потеряла сознание, у нее остановилось сердце. Как оказалось, женщина умерла от тромбов в ноге и груди. Сгусток крови образовался как раз в результате травмы.

"На самом деле мы никогда не думали, что это произойдет из-за вывиха колен, но это произошло. Я не думаю, что кто-то из нас знал, какие симптомы тромбов или какие-то побочные эффекты", — сказал Джозеф в интервью WalesOnline.

Мужчина также рассказал, что примерно за неделю до ее внезапной смерти Джемма забронировала для пары отпуск-сюрприз в Риме.

Фото: mirror.co.uk

Вспоминая Джемму, он добавил: "Она была прекрасна. Она была лучшей. Вы не можете описать ее словами, потому что при первой встрече с ней вы почувствуете, что знаете ее очень давно. Очень домашняя и приземленная. Она поможет кому-либо".

Напомним, жительница Нидерландов отважилась на пересадку волос после многих лет беспокойства по поводу вида своего лба. Женщина показала фото "до" и "после".

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