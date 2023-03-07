31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка: чего добивается "свекровь"

Женщину не наказали, поэтому мать подростка пожаловалась на двойные стандарты, поскольку жертва сексуального насилия — мальчик.
В американском штате Колорадо 31-летняя женщина, которая призналась в сексе с 13-летним подростком и забеременела от него, не будет отбывать заключение.
Об этом пишет Foxnews.
В июне 2022 года Андреа Серрано призналась, что совершила сексуальное насилие над несовершеннолетним подростком и забеременела от него. Женщина утверждала, что не знала, что ее партнер несовершеннолетний. Серрано родила и избежит тюремного срока. Однако ее все равно зарегистрируют в качестве сексуального преступника. Женщина может столкнуться с требованием от 10 лет до пожизненного испытательного срока.
В свою очередь мать подростка пожаловалась на "двойные стандарты", поскольку жертва сексуального насилия – мальчик.
"Я чувствую, что будь она мужчиной, а он маленькой девочкой, то точно было бы по-другому. Поскольку он не женщина, люди сочувствуют ей, а не ему", — сказала мать подростка. "У моего сына украли детство. Теперь он должен стать отцом. Он жертва, и ему придется жить с этим до конца своей жизни".
Семья подростка планирует просить у суда опеку над ребенком.
Напомним, что в Канаде женщина родила близнецов на 22 неделе беременности. В Книге рекордов Гиннеса детей зарегистрировали как самых ранних в мире.
Читайте также: