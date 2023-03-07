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31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка: чего добивается "свекровь"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка: чего добивается "свекровь"

Фото: из соцсетей

Женщину не наказали, поэтому мать подростка пожаловалась на двойные стандарты, поскольку жертва сексуального насилия — мальчик.

В американском штате Колорадо 31-летняя женщина, которая призналась в сексе с 13-летним подростком и забеременела от него, не будет отбывать заключение.

Об этом пишет Foxnews.

В июне 2022 года Андреа Серрано призналась, что совершила сексуальное насилие над несовершеннолетним подростком и забеременела от него. Женщина утверждала, что не знала, что ее партнер несовершеннолетний. Серрано родила и избежит тюремного срока. Однако ее все равно зарегистрируют в качестве сексуального преступника. Женщина может столкнуться с требованием от 10 лет до пожизненного испытательного срока.

© foxnews.com
Фото: foxnews.com

В свою очередь мать подростка пожаловалась на "двойные стандарты", поскольку жертва сексуального насилия – мальчик.

"Я чувствую, что будь она мужчиной, а он маленькой девочкой, то точно было бы по-другому. Поскольку он не женщина, люди сочувствуют ей, а не ему", — сказала мать подростка. "У моего сына украли детство. Теперь он должен стать отцом. Он жертва, и ему придется жить с этим до конца своей жизни".

Семья подростка планирует просить у суда опеку над ребенком.

Напомним, что в Канаде женщина родила близнецов на 22 неделе беременности. В Книге рекордов Гиннеса детей зарегистрировали как самых ранних в мире.

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Дата публикации
Просмотры
1129
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